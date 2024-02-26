«Хотел сорвать уроки»: В Мордовии девятиклассник несколько раз «заминировал» школу

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В Мордовии сотрудники ФСБ разыскали девятиклассника, который рассылал ложные сообщения о минировании школы. Об этом информирует РИА Новости.
По информации ведомства, ученик Кадошкинской средней школы в декабре 2023 года и январе 2024 года отправил на почту администрации сообщения об угрозах совершения теракта в здании школы. Таким образом 15-летний подросток планировал сорвать занятия.
Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили взрывных устройств и взрывчатых веществ. Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
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Алина Юрчак