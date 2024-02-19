ФСБ показала кадры с «агентом-инвалидом» СБУ, закладывающим взрывчатку под машину

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Агент СБУ под видом инвалида пытался заминировать автомобиль политика в Запорожье. О соответствующей видеозаписи с камер видеонаблюдения сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
На видеозаписи видно, как мужчина под видом инвалида якобы спотыкается и падает перед автомобилем. Затем злоумышленник закладывает под капот машины предмет, встает, подбирает трость и уходит.
Ранее сообщалось, что агент СБУ, планировавший теракт против одного из политиков Запорожской области был ликвидирован при задержании. Мужчина оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и был нейтрализован. При обыске в его доме было обнаружено оружие, в том числе детонатор для взрывного устройства.
Мужчина был завербован СБУ в начале 2024 года.
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Ранее сообщалось, что агент СБУ, планировавший теракт против одного из политиков Запорожской области был ликвидирован при задержании. Мужчина оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и был нейтрализован. При обыске в его доме было обнаружено оружие, в том числе детонатор для взрывного устройства.
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Анастасия Хохлова