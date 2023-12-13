WP: Американские власти были ошеломлены утечкой данных разведки по Украине

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После произошедшей нынешней весной утечки разведывательных данных по Украине из Пентагона американские власти запросили у крупных СМИ информацию о том, что из попавшего к ним в руки они намерены обнародовать. Руководство Вашингтона было просто в ярости.
Со слов чиновников, представители Белого дома были «ошеломлены и в ярости» из-за данного инцидента. Им самим пришлось тогда отвечать на множество запросов со стороны назойливых СМИ. Газета The New York Times, в частности, писала, что сотрудник разведывательного отделения Национальной гвардии ВВС Массачусетса Джек Тейшейра начал «сливать» секретные документы Пентагона на сервер в Discord ещё в феврале прошлого года.
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