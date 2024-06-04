«Ъ»: инвестора из ФРГ Новака перед приговором по акциям BelkaCar госпитализировали

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Немецкий инвестор Ральф Новак не пришел на оглашение приговора Тушинского суда столицы по делу о хищении акций каршеринговой компании BelkaCar. Как выяснил «Коммерсант» («Ъ»), накануне Новака госпитализировали с подозрением на гипертонический приступ.
Фигурант перенервничал из-за предстоящего заседания, его самочувствие ухудшилось, и он вызвал бригаду медиков. Сейчас Новак в частной клинике. Врачи оценят его состояние.
В минувший понедельник, 3 июня, Новаку присудили пять лет колонии общего режима, а также штраф в 800 тысяч рублей. Второму фигуранту Ильнуру Азмуханову назначили наказание в виде четырех лет тюремного заключения и штрафа в полмиллиона рублей.
Также в рамках гражданского иска от потерпевшей стороны с подсудимых взыщут 393 миллиона рублей.
МВД России начало расследование осенью 2021 года, после обращения к правоохранителям соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG Бенедикта Соботки. Заявитель обвинил Новака и еще одного компаньона Фабиана Кройхера в незаконном отчуждении 52% акций каршеринговой компании.
Сделку, со слов Соботки, совершили за его спиной и по заниженному ценнику.
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В минувший понедельник, 3 июня, Новаку присудили пять лет колонии общего режима, а также штраф в 800 тысяч рублей. Второму фигуранту Ильнуру Азмуханову назначили наказание в виде четырех лет тюремного заключения и штрафа в полмиллиона рублей.
Также в рамках гражданского иска от потерпевшей стороны с подсудимых взыщут 393 миллиона рублей.
МВД России начало расследование осенью 2021 года, после обращения к правоохранителям соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG Бенедикта Соботки. Заявитель обвинил Новака и еще одного компаньона Фабиана Кройхера в незаконном отчуждении 52% акций каршеринговой компании.
Сделку, со слов Соботки, совершили за его спиной и по заниженному ценнику.
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Никита Кротов