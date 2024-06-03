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Немецкий инвестор Новак получил пять лет колонии за хищение акций BelkaCar

03 июня 2024, 11:43
Фото: istockphoto/Zolnierek

Фото: istockphoto/Zolnierek

Суд в Москве приговорил к пяти годам лишения свободы немецкого инвестора Ральфа Новака. Его признали виновным в хищении акций каршеринговой компании BelkaCar.


Наказание Новак будет отбывать в колонии общего режима, передаёт «РЕН ТВ». Кроме того, ему придётся выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Инвестиционный директор швейцарского фонда Winterberg Group Ильнур Азмуханов приговорён к четырём годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Уголовное дело было заведено в отношении бизнесменов по заявлению соучредителя швейцарской компании BRAG Бенедикта Соботки. Он посчитал, что его компаньоны Новак и Фабиан Кройхер за его спиной продали 52% акций компании BelkaCar по заниженной стоимости. По этому же делу заочно арестован сын основателя компании «Вымпелком» Борис Зимин*.

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#суд
Подмосковная студентка победила на всероссийском конкурсе кондитеров
03 июня 2024, 13:03

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Третьекурсница Дмитровского техникума Екатерина Назарова заняла первое место на двенадцатом ежегодном конкурсе «Сладкая радость» для профессиональных кондитеров и студентов из разных регионов России, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Победа в таком конкурсе является значимым достижением для Екатерины Назаровой и важным шагом в её карьере кондитера», — отметили в министерстве.
На XII конкурсе «Сладкая радость» были заявлены темы «Счастливое детство» и «Детский праздник», кроме того, была специальная номинация, посвящённая 85-летию знаменитого кондитера Владимира Гуральника, являющегося автором рецептов тортов «Птичье молоко» и «Прага».

Ранее сообщалось, что подмосковный проект «Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью» стал победителем четвёртого сезона конкурса РФС «Россия – футбольная страна».

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Любовь с первого взгляда, 10 лет брака, ЭКО и рак: история Заворотнюк и Чернышева
03 июня 2024, 12:55

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В ночь на 30 мая скончалась российская актриса Анастасия Заворотнюк. Последние годы своей жизни звезда боролась с тяжёлой формой рака — глиобластомой. Всё это время актрису поддерживал её супруг фигурист Пётр Чернышёв.
Об истории любви Заворотнюк и Чернышёва расскажет редакция «Радио 1».

Личная жизнь Заворотнюк до встречи с Чернышёвым


Заворотнюк была замужем трижды. Со свои первым супругом, российским бизнесменом и бывшим военным лётчиком немецкого происхождения Олафом Шварцкопфом, актриса познакомилась 29 ноября 1993 года в театре «Табакерка» на дне рождения Евгения Миронова. Он был на 12 лет старше Заворотнюк, их брак продлился около года.

Позже Заворотнюк встретила московского предпринимателя Дмитрия Стрюкова. В браке у них родились двое детей — Анна и Майкл.

С 2006 по 2008 год Заворотнюк состояла в отношениях с актёром Сергеем Жигуновым.

Знакомство Чернышёва и Заворотнюк


В 2007 года звезда «Моей прекрасной няни» приняла участие в программе «Танцы на льду. Бархатный сезон». Заворотнюк пригласили вести шоу, а завершивший свою профессиональную карьеру Чернышёв принял участие в проекте в качестве тренера. Между ними завязалась дружба, однако позже Заворотнюк заявила, что это была любовь с первого взгляда.

«Мы встретились взглядами, и я почувствовала: мое. Это было похоже на электрический разряд. Даже не знаю, поздоровались мы или нет. Я просто запомнила его глаза», — цитирует актрису starhit.

Как Чернышёв сделал Заворотнюк предложение


В 2008 году актриса приняла участие в шоу «Ледниковый период» в качестве конферансье. Её возлюбленный подготовил специальный танец, при помощи которого и сделал Заворотнюк предложение руки и сердца. Как вспоминает продюсер шоу Илья Авербух, именно он помог Чернышёву поставить этот номер, чтобы запечатлеть в памяти трогательный момент.

22 сентября 2008 года пара поженилась. Заворотнюк и Чернышёв не стали устраивать пышную свадьбу и просто расписались в ЗАГСе.

Причиной рака у Заворотнюк могло стать ЭКО


На момент заключения брака с Чернышёвым у Заворотнюк уже было двое детей от второго брака, фигурист же не завёл детей с бывшей супругой. Спустя 10 лет после того, как Чернышёв и Заворотнюк расписались, у них родилась дочь Мира.

О раке актриса узнала спустя год после рождения дочери. Заворотнюк перестала появляться на публике, её близкие также молчали о состоянии актрисы. Первым тишину нарушил продюсер Андрей Разин. Он заявил, что у актрисы обнаружили глиобластому — злокачественная опухоль головного мозга.

После этого поползи слухи, что 47-летняя актриса прошла через процедуру ЭКО, чтобы родить дочь. К тому же, в 2015 году ушла из жизни артистка Жанна Фриске. Рак забрал её в 40 лет, а двумя годами ранее она так же сделала ЭКО.

Как болезнь Заворотнюк сказалась на Чернышёве


Сразу после того как Заворотнюк пропала из инфополя, её муж активно взялся за работу. Он принимал практически все предложения, которые ему поступали, чтобы обеспечить актрисе достойное лечение и уход. Всё своё свободное время фигурист проводил с больной супругой.

Как пишет starhit, особенно явно на состояние Чернышёва обратили внимание в 2022 году. Он принял участие в шоу «Стрелец-Молодец» про Татьяну Навку. После этого зрители заметили, как резко поседели волосы Чернышёва и как его глаза впали от усталости стресса.

Заворотнюк умерла на руках у Чернышёва


Актриса ушла из жизни в ночь на 30 мая. Она боролась с тяжёлой болезнью на протяжение пяти лет и умерла на 54-м году жизни.

Позже стало известно, что умирающая звезда находилась в больнице. В момент смерти Чернышёв держал её за руку.

Похороны Заворотнюк


Анастасию Заворотнюк похоронили 1 июня на Троекуровском кладбище в Москве. Сообщалось, что церемония прошла тихо, родственники запретили собравшимся фанатам актрисы фотографировать гроб.

Всю церемонию Чернышёв не отходил от любимой супруги, а когда гроб начали опускать в землю — опустился перед ним на колени и заплакал.

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Подмосковных школьников познакомили с учебными программами ГГТУ
03 июня 2024, 12:47

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Школьники Подмосковья познакомились с учебными программами ГГТУ в игровой форме. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Экскурсия-квест по университету прошла в Орехово-Зуево.

«Участники квеста посетили различные учебные корпуса и аудитории, где их ждали задания и встречи с преподавателями. Особенным моментом стало общение с проректором ГГТУ по учебно-методической работе, которая не только приветствовала гостей, но и поделилась советами, помогающими в профессиональном самоопределении», — подчеркнули в министерстве.

Также после официальной части мероприятия школьники смогли пообщаться с студентами о жизни и учебе в университете.Такие мероприятия способствуют более осознанному выбору будущего образовательного пути и помогают укрепить связь между университетом и местными школами.

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Подмосковные пожарные и спасатели приняли участие в учениях РСЧС
03 июня 2024, 12:32

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области

Пожарные и спасатели Подмосковья приняли участие в масштабных учениях РСЧС. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.
Учения прошли 1 июня на учебно-тренировочном полигоне Ногинского спасательного центра.

«В практических действиях были задействованы более 900 человек и 200 единиц техники, в том числе 2 самолета, 12 вертолетов и порядка 30 беспилотников. Это специалисты и техника из Москвы, Подмосковья, Приволжья, Удмуртии, Красноярска и других регионов. Для гостей — это зрелищное мероприятие, для наших иностранных коллег — возможность воочию познакомиться с возможностями российских спасателей. МЧС России в деле представлены современные образцы техники, методы и технологии спасения», — поделился глава МЧС России Александр Куренков.

От Московской области в тренировке принимали участие 134 человека и 42 единицы техники.

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#специалисты
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В медучреждения Мытищ с начала года устроились на работу более 50 врачей
03 июня 2024, 12:12

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Свыше 50 новых врачей вышли на работу в медицинские учреждения в городском округе Мытищи с начала текущего года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В минувшем году в команду Мытищинской областной клинической больницы удалось привлечь более ста медицинских работников. В этом году, в том числе благодаря государственным мерам поддержки, получилось привлечь уже более 50 врачей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для медработников действует ряд льготных программ — как федеральных, так региональных и муниципальных. В частности, для медиков предусмотрена компенсация за аренду жилья, бюджетная и социальная ипотеки, программа «Приведи друга», а также предоставление служебного жилья. Есть также различные стимулирующие выплаты.

В настоящее время в Мытищинской больнице есть вакансии для инфекционистов, анестезиологов, кардиологов, неврологов, терапевтов, нейрохирургов, а также для медсестёр. Подробную информацию можно узнать на сайте больницы.

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#медицина
#здравоохранение
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В Подмосковье идёт строительство более 20 тротуаров
03 июня 2024, 11:51

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Строительство тротуаров ведётся вдоль 26 участков региональных дорог в 17 городских округах Московской области, при этом один новый тротуар уже обустроен, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Строительство продолжается в 17 округах, строим свыше 26 километров тротуаров. А в Дзержинском на улице Энергетиков уже закончили обустройство тротуара протяжённостью более 640 метров с велодорожкой», — рассказал глава регионального Минтранса Алексей Гержик.
В министерстве уточнили, что в рамках строительства тротуаров дорожники обустраивают корыто, укладывают песчаное и щебёночное основания, устанавливают бордюрный камень и укладывают асфальтобетонное покрытие.

Всего до конца года вдоль подмосковных дорог планируется обустроить более 65 километров новых тротуаров.

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#подмосковье
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«Отставить самокритику!»: Астролог дала советы на неделю для всех знаков зодиака
03 июня 2024, 11:35

Фото: iStock/amgun

Меркурий перейдёт в Близнецы в начале недели и сформирует благоприятную конфигурацию с Плутоном и с Юпитером. Наступает подходящее время для работы со своими мыслями и для настраивания мышления на позитивный лад.
О прогнозе с 3 по 9 июня для всех знаков зодиака в беседе с «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.

«В деловой сфере нужно расширять круг знакомств. Полезно обмениваться опытом с новыми людьми и много общаться. Хорошо рассуждать, обсуждать и быть очень общительными, подвижными. В любви надо гордиться друг другом и делать комплименты. Благоприятно вместе ходить в гости или принимать друзей у себя дома. В вопросах здоровья не следует допускать переутомления, нельзя поднимать тяжести. Лучше исключить самокритику и быть оптимистичными. В вопросах питания внимательнее надо проверять продукты на свежесть и их срок годности», — уточнила астролог.

Овна ждёт интенсивная неделя. Ему желательно проявить предприимчивость и решительность.

Телец будет все тщательно продумывать и выверять. У него продуктивный период для того, чтобы наладить все сферы своей жизни.

Близнецам благоприятно вести переговоры, оформлять документы и наводить в них порядок.

Раку надо направить своё мышление на пользу для себя. Ему хорошо думать о своём благополучии.

У Льва будет творческий порыв и вдохновение. Он станет счастливее и реализует свои планы.

Деве желательно проявить вежливость. Её харизма, улыбка и обаяние помогут ей в общении.

Весы станут популярнее и окажутся в центре внимания. В их жизни начнётся новый роман или существующие отношения значительно поменяются. Им надо быть открытыми ко всему новому.

Скорпиону лучше смотреть на всё философски и ориентироваться на будущее, рассматривать все возможные перспективы.

Стрельцу важно наладить личную жизнь. Он почувствует взаимную любовь, его чувства станут глубже, а отношения — надёжнее.

У Козерога появится новое увлечение и хобби. У него будет потребность создавать новое и быть креативным.

Водолею хорошо находиться среди единомышленников. Важна доброта и искренность.

Рыбы ощутят перемены и будут полагаться на интуицию. Им надо неторопливо, осторожно принимать важные решения.

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#астрология
#гороскоп
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«Додо Пицца» подала на Telegram в суд
03 июня 2024, 11:35

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Компания «Додо Франчайзинг» подала иск против мессенджера Telegram из-за утраты названия своего канала. Соответствующая запись появилась в картотеке суда.
Согласно документам, иск был подан в Арбитражный суд республики Коми. Компания требует признать действия мессенджера недобросовестной конкуренцией.

Представители «Додо Пицца» хотят вернуть название своего канала Dodo pizza в Telegram, которое было куплено другим пользователем и выставлено на продажу.

Кроме того, «Додо Пицца» просит изменить правила для пользователей, введя запрет на покупку названий, аналогичных товарным знакам правообладателей.

Заседание по делу назначено на 16 декабря.

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В подмосковных парках за неделю побывали более 2,3 млн человек
03 июня 2024, 11:34

Фото: Минблагоустройства МО

Свыше 2,3 млн человек побывали в парках Московской области за период с 27 мая по 2 июня, это на 397 посетителей больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.
«На прошедшей неделе подмосковные парки стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — цитируются в сообщении лова главы министерства Михаила Хайкина.
Отмечается, что самым посещаемым парком на минувшей неделе стал парк «Пехорка» в Балашихе, где побывали 105 тысяч человек. Второе место по посещаемости занял парк имени Толстого в Химках, принявший 66 тысяч гостей. На третье место вышел Центральный парк в Пушкине, который посетили 59 тысяч человек. Четвёртое место — у парка Мира в Мытищах: 56 тысяч посетителей за неделю. А замыкает топ-5 парк имени Ларисы Лазутиной в Одинцове, где побывали 45 тысяч человек.

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