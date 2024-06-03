Немецкий инвестор Новак получил пять лет колонии за хищение акций BelkaCar

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Суд в Москве приговорил к пяти годам лишения свободы немецкого инвестора Ральфа Новака. Его признали виновным в хищении акций каршеринговой компании BelkaCar.
Наказание Новак будет отбывать в колонии общего режима, передаёт «РЕН ТВ». Кроме того, ему придётся выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Инвестиционный директор швейцарского фонда Winterberg Group Ильнур Азмуханов приговорён к четырём годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей.
Уголовное дело было заведено в отношении бизнесменов по заявлению соучредителя швейцарской компании BRAG Бенедикта Соботки. Он посчитал, что его компаньоны Новак и Фабиан Кройхер за его спиной продали 52% акций компании BelkaCar по заниженной стоимости. По этому же делу заочно арестован сын основателя компании «Вымпелком» Борис Зимин*.
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Александр Бойцов