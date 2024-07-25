Из Москвы выдворят дворника-мигранта за оральный секс с мужчиной в парке

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Пресненский суд Москвы арестовал на 15 суток дворника-иностранца и постановил выдворить его из России за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом со ссылкой на постановление суда сообщает РИА Новости. Мужчина занимался оральным сексом с другим гражданином в парке «Красногвардейские пруды», говорится в сообщении.
«Абдикалыков М.П., находясь в парке культуры и отдыха «Красногвардейские пруды», пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения, выразившиеся в занятии оральным сексом в общественном месте с гражданином», — указано в судебном документе.Вместе с дворником суд арестовал и второго участника инцидента — мужчину по фамилии Антонов. Тот признал свою вину, а в качестве объяснений сказал, что «оказывал помощь мужчине».
Ранее сообщалось, что директор подмосковного супермаркета купил маленьким девочкам мороженое, после чего показал им свой половой орган. 60-летнего педофила уже задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Максимальный срок по вменяемой статье — до двадцати лет лишения свободы.
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