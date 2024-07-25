Из Москвы выдворят дворника-мигранта за оральный секс с мужчиной в парке

Пресненский суд Москвы арестовал на 15 суток дворника-иностранца и постановил выдворить его из России за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом со ссылкой на постановление суда сообщает РИА Новости. Мужчина занимался оральным сексом с другим гражданином в парке «Красногвардейские пруды», говорится в сообщении.