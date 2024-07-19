Директор магазина из Подмосковья покупал девочкам мороженое, а потом показывал член

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Директор подмосковного супермаркета купил маленьким девочкам мороженое, после чего показал им свой половой орган. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел в Королёве. Во время прогулки две девочки остановились у автомата с напитками возле продуктового магазина. Вскоре к ним подошёл сотрудник супермаркета и спросил, чего они хотят. Школьницы ответили: «Мороженое». Мужчина сказал, что они могут выбрать любое мороженое.
На кассе директор супермаркета оплатил десерт и пошёл за ними на улицу. Девочки пришли на детскую площадку, которая находилась за магазином. Через некоторое время к ним подошёл тот самый директор продуктового и сказал: «Девочки, вы уже совсем взрослые и должны это увидеть». После чего снял штаны и показал пенис.
Пятиклассницы сильно испугались, убежали и пожаловались родителям. 60-летний педофил задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двадцати лет лишения свободы.
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На кассе директор супермаркета оплатил десерт и пошёл за ними на улицу. Девочки пришли на детскую площадку, которая находилась за магазином. Через некоторое время к ним подошёл тот самый директор продуктового и сказал: «Девочки, вы уже совсем взрослые и должны это увидеть». После чего снял штаны и показал пенис.
Пятиклассницы сильно испугались, убежали и пожаловались родителям. 60-летний педофил задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двадцати лет лишения свободы.
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Екатерина Коршунова