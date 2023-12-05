Извержение вулкана в Индонезии унесло жизни более 20 человек

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В результате извержения вулкана Марапи в Индонезии, погибло 22 человека. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
Глава поисково-спасательной службы Паданг заявил, что девять альпинистов, которые прежде числились пропавшими без вести, найдены без признаков жизни. Прежде сообщалось о 13 погибших в результате инцидента.
Извержение вулкана в Индонезии произошло 4 декабря и продолжалось не более пяти минут. В момент ЧП на склонах вулкана находились около 75 скалолазов. Эвакуация раненых продолжалась более шести часов.
В настоящее время спасатели продолжают поиски людей. В спасательных операциях задействовано более 200 человек. Информации о россиянах, которые могли бы находится в списках погибших или пропавших в настоящее время.
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Извержение вулкана в Индонезии произошло 4 декабря и продолжалось не более пяти минут. В момент ЧП на склонах вулкана находились около 75 скалолазов. Эвакуация раненых продолжалась более шести часов.
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Анастасия Крестьянова