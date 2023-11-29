Тревел-блогер Кутовой рассказал о скрытых опасностях популярных курортов Азии

Фото: istockphoto/Peera_Sathawirawong
Российский тревел-блогер Алексей Кутовой побывал во Вьетнаме, Лаосе, Таиланде, Малайзии, Индонезии и Камбодже и рассказал об опасностях азиатских курортов.
Своим мнением он поделился в блоге «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен». Во многих странах Азии процветают воровство и грабежи. В Малайзии, Вьетнаме и на Бали туристы легко могут лишиться телефона. Его вырвут прямо из рук. Вторая опасность— болезни.
По его словам, в этом регионе часто уличные собаки нападают на людей. Особенно остро ситуация обстоит на Бали и в Таиланде.
В Таиланде, Малайзии, на Филиппинах, в Индонезии и Мьянме особенно высок риск цунами. А в Индонезии есть несколько действующих вулканов. Также опасность представляет хаотичное движение на дорогах Азии.
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«По всей Юго-Восточной Азии комары переносят лихорадку денге. Вакцины не существует. Единственный способ обезопасить себя — избегать мест с большим количеством москитов и пользоваться репеллентами», —рассказал турист.
В Таиланде, Малайзии, на Филиппинах, в Индонезии и Мьянме особенно высок риск цунами. А в Индонезии есть несколько действующих вулканов. Также опасность представляет хаотичное движение на дорогах Азии.
«Я бы рекомендовал вообще не садиться за руль в крупных городах, где слишком много транспорта», — предупредил Алексей Кутовой.Читайте также:
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Мария Фирсова