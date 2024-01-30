Карасин: Надо проверить психику осквернителя памятника блокадникам в Ереване

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Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин призвал проверить психическое состояние здоровья Самвела Шириняна, осквернившего памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване.
«Идиоты есть в любом обществе. Понимаете, из этого надо исходить. Тут не надо делать таких масштабных выводов, как в случае с Болгарией, где на полном серьёзе голосовали за то, чтобы памятник советскому солдату-освободителю «Алёша» снести», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Карасин.
Он отметил, что российской стороне надо следить за развитием этой ситуации.
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