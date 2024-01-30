СК Армении завёл дело после осквернения памятника блокадникам в Ереване

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В Армении возбудили уголовное дело о хулиганстве после осквернения в Ереване памятника детям блокадного Ленинграда, об этом сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Гор Абрамян.
26 января у памятника детям блокадного Ленинграда провели торжественную церемонию, приуроченную к 80-летию со дня снятия блокады. Пришедшие возложили к памятнику венки и букеты цветов.
После этого некий интернет-блогер из Еревана демонстративно растоптал венки, разорвал ленты, а также снял всё происходящее и разместил в социальной сети.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин также поручил возбудить уголовное дело по факту этого происшествия.
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После этого некий интернет-блогер из Еревана демонстративно растоптал венки, разорвал ленты, а также снял всё происходящее и разместил в социальной сети.
«В связи с полученным сообщением в следственном отделе ереванского административного района Арабкир инициировано уголовное производство по статье «хулиганство», — сообщил Абрамян.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин также поручил возбудить уголовное дело по факту этого происшествия.
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Евгения Парфентьева