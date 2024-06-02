КНДР запустила 600 наполненных навозом воздушных шаров в Южную Корею

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КНДР начиная с 14:00 по московскому времени 1 июня запустила в Южную Корею около 600 воздушных шаров с навозом, сообщило информационное агентство Yonhap.
Отмечается, что речь идет об уже обнаруженных военными воздушных шарах. Небесные объекты были зарегистрированы в столичном регионе, в том числе в провинции Кенгидо.
29 мая Северная Корея отправила в Южную более 150 воздушных шаров с мусором. Недавно официальные лица КНДР объявили, что будут реагировать на распространение в Сеуле пропагандистских материалов, в том числе листовок с критикой Ким Чен Ына.
После инцидента заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявила, что этот акт является свободой слова Пхеньяна и правом, которое Сеул должен уважать. Она добавил, что действия Северной Кореи являются «даром искренности» в отношении «призраков либеральной демократии».
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29 мая Северная Корея отправила в Южную более 150 воздушных шаров с мусором. Недавно официальные лица КНДР объявили, что будут реагировать на распространение в Сеуле пропагандистских материалов, в том числе листовок с критикой Ким Чен Ына.
После инцидента заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявила, что этот акт является свободой слова Пхеньяна и правом, которое Сеул должен уважать. Она добавил, что действия Северной Кореи являются «даром искренности» в отношении «призраков либеральной демократии».
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Александр Климов