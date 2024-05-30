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КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

«Ренхап»: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
30 мая 2024, 01:50
Фото: istock / bpawesome

Фото: istock / bpawesome

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом информирует агентство Рёнхап.
«Северная Корея запускает баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря», — сказано в сообщении.
Вместе с этим, телеканал NHK, ссылаясь на береговую охрану Японии, сообщил, что объект, "который мог быть баллистической ракетой, уже упал".



В понедельник Северная Корея предприняла неудачную попытку запустить военный разведывательный спутник.

Ранее стало известно, что КНДР отправила через границу в Южную Корею более 150 воздушных шаров с мусором и навозом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#кндр
#япония
#ракета
Зарезали и подорвали гранатами: Разведчиков судят за похищение и убийство девушки
«Ъ»: суд рассмотрит дело разведчиков, похитивших и расправившихся над девушкой
30 мая 2024, 02:37

Фото: istock / Pawel Kajak

Уголовное дело старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина, обвиняемых в похищении и жестоком убийстве девушки, жительницы ЛНР, дошло до Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону. Об этом информирует «Ъ».
Согласно материалам дела, что 28-летний Айдын Жамидулов является уроженцем Республики Казахстан, который проживал в Псковской области с супругой и двумя дочерьми. В январе 2022 года подписал контракт с Минобороны РФ и служил в звании старшего лейтенанта в должности командира парашютно-десантного взвода десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ. Он также писал патриотические стихи, которые обрели популярность в сети. Дорожкина призвали в 2023 году в звании рядового и должности старшего разведчика.

По версии следствия, 13 января 2023 года военнослужащим распивали алкоголь в луганском кафе. Через некоторое время туда пришла 23-летняя Валентина Давронова, с которой Жамидулов ранее имел интимную близость.

Между старлеем и девушкой завязался конфликт: испугавшись, что она расскажет об их связи жене, Жамидулов пошёл на преступление. Компании он сообщил, что отвезет Давронову к ее нынешнему бойфренду, усадил девушку в кузов «КамАЗа» и, когда грузовик поехал, связал ей руки скотчем. Вместе с ними поехал Дорожкину, его старший лейтенант попросил заклеить женщине глаза.

Преступники доставили ее в пункт временной дислокации части и, чтобы у подчиненных Жамидулова не возникло вопросов, представили ее как украинскую разведчицу, якобы служившая в ВСУ с 2018 по 2021 год и имеющая на теле татуировки украинской символики.

После этого Жамидулов нанес Давроновой около 20 ранений ножом, убив ее. Чтобы скрыть следы преступления, тело девушки было вывезено за пределы части и подорвано тремя гранатами Ф-1.

Дело планируют рассмотреть летом. Адвокат Жамидулова отказалась давать комментарии журналистам по обстоятельствам происшествия без согласования ответов с подзащитным.

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Террористы из «Крокуса» не смогут выплатить компенсации даже при пожизненном сроке
ОНК: террористы из «Крокуса» не выплатят компенсации даже при пожизненном сроке
30 мая 2024, 02:27

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Обвиняемые в совершении теракта в «Крокус сити холле» не смогут выплатить компенсации потерпевшим даже при пожизненном сроке. Об этом заявил член ОНК Москвы Александр Мальцев в беседе с РИА Новости.
Мальцев заявил, что трудовая деятельность обязательна в любом исправительном учреждении в РФ. В каждом учреждении свое производство, которое зависит, в том числе, от региона расположения. Самые популярные — металлообработка, швейные цеха, производства мебели.


«В действительности имеют работу лишь треть таких граждан. Это связано и с необходимостью соблюдения режима, и с нехваткой кадров в исправительном учреждении, и с необходимостью обучения осужденных, а также в целом с наличием заказов», — сказал собеседник издания.
Правозащитник пояснил, что заработная плата осужденного, согласно законодательству, не должна быть ниже МРОТ (в зависимости от региона пребывания). При этом размер зарплаты зависит от выработки нормы — квалификации, возможностей, наличия заказов.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям, после чего подожгли здание. Погибли 145 человек.

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«Ты упал на голову?»: Байден хамски ответил журналисту
Джо Байден нахамил журналисту после вопроса о Харрис
30 мая 2024, 02:03

Фото: РИА Новости / Стрингер

Президент Соединённых Штатов снова нахамил журналисту — в этот раз, отвечая на вопрос о возможной передаче полномочий главы страны вице-президенту Камале Харрис в случае переизбрания на второй срок. Об этом сообщает агентство C-SPAN.
В среду журналисты сопровождали Байдена в аэропорту города Филадельфия, где один из представителей издания спросила у главы Белого дома, будет ли он передавать полномочия президента Харрис в случае своего переизбрания, или же планирует отработать еще 4 года на этом посту.

«С тобой все в порядке? Ты упал на голову, или что?» - отреагировал американский лидер.
Байден регулярно опускается до оскорблений в адрес мировых лидеров и сотрудников СМИ. До этого сообщалось о жалобах работников Белого дома на грубости со стороны главы государства, а в мае, выступая перед выпускниками военной академии Вест-Поинт в штате Нью-Йорк, президент Штатов в очередной раз позволил себе недипломатично высказаться о президенте России Владимире Путине, назвав того «жестоким тираном».

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Присяжные на суде по делу Трампа разошлись без вынесения вердикта
Присяжные на суде по делу Трампа в Нью-Йорке разошлись без вынесения вердикта
30 мая 2024, 01:23

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Присяжные на суде по делу бывшего американского президента Дональда Трампа в Нью-Йорке разошлись в среду без вынесения вердикта, они вновь займутся определением виновности экс-главы США в четверг. Об этом сообщает телеканал NBC.
«Присяжные разошлись на сегодня в 16.06 (23.05 мск) после нескольких часов обсуждений», — сказано в публикации.
Определение виновности Трампа продолжится в четверг с 9.30 утра (16.30 по московскому времени).

29 мая суд над кандидатом в президенты США в Нью-Йорке перешел в стадию разбирательства дела присяжными, которым необходимо будет принять решение, виновен ли экс-глава Штатов в фальсификации деловых документов.

Ранее в Совфеде ответили на угрозы Трампа бомбить Москву. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#суд
#сша
#дональд трамп
#присяжные
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Саркози рассказал о возможном открытом противостоянии между Францией и Россией
Саркози выразил серьезные сомнения из-за отправки французских войск на Украину
30 мая 2024, 01:11

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что не может представить себе открытое противостояние между своей страной и Российской Федерации. В интервью газете Le Figaro политик также предостерег от эскалации конфликта на Украине.
«В вопросе о возможности отправки военнослужащих [на Украину] позвольте мне высказать серьезные сомнения. Я не могу даже вообразить, что страна Льва Толстого и страна Оноре де Бальзака вступают в войну», — отметил Саркози.
Бывший французский лидер также заявил о немедленной необходимости поиска путей для мирного урегулирования конфликта. Как считает политик, «мир танцует на краю вулкана».

Европе необходимо сосредоточиться на проведении самостоятельной политики на континенте, подытожил Саркози.

Ранее в США объяснили присутствие французских военных в зоне специальной военной операции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#президент
#интервью
#лидер
#мир
#франция
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«СДЭК — не один»: Хакеры взломали IT-компанию, занимающуюся обслуживанием серверов 1C
Хакеры взломали IT-компанию «Смарт офис», которая обслуживает 1С
30 мая 2024, 00:20

Фото: istock / Sashkinw

IT-компания «Смарт офис», специализирующая на обслуживании серверов 1С, сообщила об атаке хакеров. Сообщение о форс-мажорных обстоятельствах опубликовано на официальном сайте организации.
Компания сообщила следственным органам, что взлом произошел, вероятнее всего, 24–25 мая, что совпадает с началом проблем у клиентов в доступе к 1C. Предположительно, атаке причастна та же группировка, которая атаковала СДЭК, о чём свидетельствует дата взлома и тот же шифратор.

По состоянию на вечер 29 мая, удалось расшифровать только часть информации, о полном восстановление пока и речи не идёт. Злоумышленники смогли зашифровать все данные компании, в связи с чем, клиенты уведомлены о наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

«В результате указанного компьютерного инцидента ресурсы фирмы 1С и пользователи, работающие в облаках самой фирмы 1С, не пострадали», — заявили РБК в компании.
Ранее сообщалось, что в России хотят ввести сбор за использование иностранного софта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#it
#офис
#кибербезопасность
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Стало известно об участии ООН в саммите по Украине в Швейцарии
Офис Гутерреша: ООН будет наблюдателем на саммите по Украине в Швейцарии
29 мая 2024, 21:34

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

ООН будет участвовать в саммите по Украине в Швейцарии в качестве наблюдателя. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Он подчеркнул, что организация уже точно примет участие в конференции.

Ранее председатель Совбеза России Дмитрий Песков заявил, что «нейтральные» государства, которые примут участие в саммите по Украине, окажутся на стороне бандеровского режима, что заметно скажется на отношениях этих стран с Россией. Он подчеркнул, что все эти государства будут вынуждены играть по правилам, установленным Киевом.

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#оон
#саммит
#украина
#швейцария
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Белый дом признал свою причастность к выработке «формулы мира» Зеленского
29 мая 2024, 21:20

Фото: iStock/lucky-photographer

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби признался, что Соединённые Штаты причастны к выработке «формулы мира», которую пытается продвигать Украина.
Журналист в ходе онлайн-брифинга спросил Кирби, вносит ли Белый дом какой-либо вклад в «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского. Он ответил, что конечно же вносит.

Ранее сообщалось, что Зеленскому пришлось значительно сократить свою «формулу мира» перед саммитом по Украине, который пройдёт в Швейцарии. Из всего списка он оставил лишь три пункта, которые и будут затронуты на конференции. Подробнее об этом читайте на сайте «Радио 1».

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#белый дом
#сша
#украина
#мир
#владимир зеленский
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США указали на «неприемлемо большое» количество американских компонентов в оружии ВС РФ
Советник Сингх: РФ получила слишком много компонентов американского оружия
29 мая 2024, 19:45

Фото: iStock/Diy13

В российском оружии было обнаружено неприемлемо большое количество американских компонентов, заявил заместитель советника по нацбезопасности США Далип Сингх. Его словам приводит издание Business Insider.
По его данным, Сингх принял участие в мероприятии, которое было организовано вашингтонским аналитическим центром Брукингского института. Там он потребовал у руководителей оборонных предприятий США проявлять больше бдительности при отправке своей продукции. В частности, он призвал иметь сведения не только о своих клиентах, но и о конечных пользователях.

Издание напомнило, что многие эксперты считают экономиста Сингха «архитектором экономических санкций администрации Байдена против России».

Этим своим заявлением он дал понять, с какими трудностями сталкиваются США в своей санкционной политике против России.

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#сша
#россия
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