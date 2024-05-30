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КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом информирует агентство Рёнхап.
«Северная Корея запускает баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря», — сказано в сообщении.Вместе с этим, телеканал NHK, ссылаясь на береговую охрану Японии, сообщил, что объект, "который мог быть баллистической ракетой, уже упал".
В понедельник Северная Корея предприняла неудачную попытку запустить военный разведывательный спутник.
Ранее стало известно, что КНДР отправила через границу в Южную Корею более 150 воздушных шаров с мусором и навозом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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