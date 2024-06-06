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Количество пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове достигло 90 человек. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Он уточнил, 78 человек находятся в больницах.
«По оперативным данным, в ДТП с трамваями на Кузбассе пострадали 90 человек, в том числе 5 детей. 78 пострадавших доставлены в три больницы Кемерово», – сказал Кузнецов.
Кузнецов добавил, что нескольким пострадавшим уже проводят операции. Еще 11 человек получили амбулаторную помощь. Позже специалисты организуют телемедицинские консультации.
Ранее сообщалось, что в Кемерово на Логовом шоссе произошло столкновение двух трамваев. Согласно сообщению мэра города Дмитрия Анисимова, один человек погиб.
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