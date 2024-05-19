В Кемерове произошла перестрелка между двумя группами людей

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Две группы мужчин устроили перестрелку в Кемерове, используя машины жильцов как прикрытие. Об этом сообщили в местном МВД.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов задержали шесть человек. Остальных участников перестрелки продолжают разыскивать.
По данным следствия, у злоумышленников изъяли оружие, оказавшееся травматическим. Никто из мужчин в ходе конфликта не пострадал.
В настоящее время причины перестрелки остаются неизвестными.
Ранее сообщалось, что на Шипиловской улице в Москве неизвестные мужчины на Audi несколько раз выстрелили из травматического оружия в водителя Mazda, после чего скрылись.
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По данным следствия, у злоумышленников изъяли оружие, оказавшееся травматическим. Никто из мужчин в ходе конфликта не пострадал.
В настоящее время причины перестрелки остаются неизвестными.
Ранее сообщалось, что на Шипиловской улице в Москве неизвестные мужчины на Audi несколько раз выстрелили из травматического оружия в водителя Mazda, после чего скрылись.
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Екатерина Коршунова