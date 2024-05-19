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В Кемерове произошла перестрелка между двумя группами людей

19 мая 2024, 10:38
Фото: iStock/ipopba

Фото: iStock/ipopba

Две группы мужчин устроили перестрелку в Кемерове, используя машины жильцов как прикрытие. Об этом сообщили в местном МВД.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов задержали шесть человек. Остальных участников перестрелки продолжают разыскивать.

По данным следствия, у злоумышленников изъяли оружие, оказавшееся травматическим. Никто из мужчин в ходе конфликта не пострадал.



В настоящее время причины перестрелки остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что на Шипиловской улице в Москве неизвестные мужчины на Audi несколько раз выстрелили из травматического оружия в водителя Mazda, после чего скрылись.

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В Краснодарском крае шесть беспилотников рухнули на территорию НПЗ
19 мая 2024, 10:13

Фото: iStock/NatureNow

Минувшей ночь шесть беспилотников рухнули на территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани, об этом сообщил глава района Роман Синяговский в своём Telegram-канале.
«В ночь с 18 на 19 мая во время атаки с помощью БПЛА 6 беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани», — сообщил Синяговский.

По его словам, ещё два взрыва прогремели на территории города. Первый — в районе старого кладбища, а второй — в хуторе Трудобеликовский.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет. На месте происшествия продолжают свою работу экстренные службы, заключил Синяговский.

Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь в небе над российскими регионами было сбито 57 БПЛА ВСУ.

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#краснодарский край
#беспилотник
#нпз
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Над Португалией пролетел метеорит
Publico: жители Португалии сообщили о пронесшемся в небе огромном метеорите
19 мая 2024, 09:48

Фото: iStock/solarseven

Вечером 18 мая над Португалией пронесся огромный ярко-синий метеорит. Об этом информирует издание Publico.
Согласно информации источника, яркую вспышку света в небе видели в основном в северных районах Португалии. Примечательно, что многие жители южных регионов, судя по данным социальных сетей, также наблюдали метеорит.

В настоящее время сведений о падении небесного тела еще нет. Отмечается, что ночью спасателям поступил звонок о том, что объект, возможно, рухнул в Серре де Монтемуро, но на месте предполагаемого падения ничего не обнаружили.

Ранее сообщалось, что в сентябре прошлого года жители сразу пяти турецких провинций стали свидетелями падения крупного метеорита на юго-востоке страны.

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#жители
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#космос
#планета
#метеоролог
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Спортсмен из Мытищ попытался зарезать бывшую жену на глазах у прохожих
19 мая 2024, 09:27

Фото: iStock/Elwood

В подмосковных Мытищах мужчина накинулся на бывшую жену на улице и попытался её зарезать, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 38-летний спортсмен подкараулил свою бывшую супругу на улице. Сперва пара долго ругалась, а затем он выхватил нож, несколько раз ударил им женщину и скрылся.

Подозреваемого быстро задержали. Выяснилось, что он и ранее угрожал убийством бывшей жене. В последнее время он старался отвлекаться с помощью спортом, но после распития алкоголя не выдержал и пришёл к экс-супруге с ножом в кармане.

Скорую помощь для пострадавшей вызвали случайные прохожие. В настоящий момент за её жизнь борются врачи.

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#убийство
#нож
#мытищи
#супруги
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Покойная мать явилась во сне и приказала жителю Норильска убить сожительницу
РЕН ТВ: Житель Норильска зарезал сожительницу по просьбе покойной матери
19 мая 2024, 08:59

Фото: iStock/tiero

Покойная мать явилась во сне к жителю Норильска и приказала зарезать сожительницу, об этом сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с историей громкого убийства.
По информации следствия, житель Норильска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашёл в подъезд, в котором проживала его сожительница с тремя малолетними детьми. На лестничной площадке он столкнулся с 12-летним пасынком и ранил его ножом в шею. Войдя в квартиру он расправился с 36-летней сожительницей, нанеся ей множественные ножевые ранения.

На выходе из подъезда он также столкнулся с ранее незнакомыми ему мужчиной и женщиной. Им он тоже нанёс ножевые ранения.

Убийцу скрутили соседи. Его удерживали до прибытия на место происшествия полиции.

Как сообщил РЕН ТВ сотрудник кафе, в котором женщина проработала последние два года, мужчине неоднократно снилась его покойная мать, которая покончила с собой. Она приходила к сыну во сне и призывала его к убийству сожительницы.

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Убийство века: как «идеальное» преступление двух юношей потрясло Америку

ЦАХАЛ сообщил о возвращении тела четвертого заложника из сектора Газа
#убийство
#труп
#нож
#красноярский край
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Убийство века: как «идеальное» преступление двух юношей потрясло Америку
«Коммерсантъ» рассказал, как идеальное преступление стало преступлением века
19 мая 2024, 08:57

Фото: iStock/Artem_Furman

Весной 1924 года в Чикаго произошло жуткое преступление, которое потрясло всю Америку. Двое молодых людей, Натан Леопольд и Ричард Леб, из уважаемых и обеспеченных семей, совершили убийство 14-летнего мальчика Роберта Фрэнкса. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что преступники были уверены в том, что смогут избежать наказания, ведь, по их мнению, убийство было совершено безупречно. Злоумышленники Натан и Ричард дружили на протяжении нескольких лет. Они были ровесниками и происходили из престижных семей.

Натан увлекался учениями Ницше и считал себя сверхчеловеком, Ричард же обладал склонностями к разрушительному поведению. Они совершили несколько мелких преступлений, прежде чем пойти на убийство. Их жертвой стал родственник Ричарда, Роберт Фрэнкс, сын успешного бизнесмена.

Натан и Ричард использовали арендованную машину, в которую они заманили мальчика под предлогом обсуждения покупки теннисной ракетки. Ричард задушил Роберта, после чего они спрятали тело в малолюдном месте.

Следствие и судебный процесс длились долгое время. Однако найти и задержать преступников удалось благодаря находке правоохранителей. На месте преступления были найдены забытые очки Натана.

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ЦАХАЛ сообщил о возвращении тела четвертого заложника из сектора Газа

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#убийство
#преступники
#следствие
#мужчина
#очки
#тела
#сын
#сша
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ЦАХАЛ сообщил о возвращении тела четвертого заложника из сектора Газа
19 мая 2024, 07:11

Фото: iStock/Soumen Hazra

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об обнаружении тела еще четвертого заложника, похищенного палестинским движением ХАМАС в сектор Газа. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа.
По информации источника, тело Рона Биньямина было доставлено в Израиль в процессе той же операции, что и тела Лук и двух других заложников. Отмечается, что четвертого погибшего было передано на опознание в институт судмедэкспертизы, после установления личности представители армии сообщили информацию семье Биньямина.

Ранее сообщалось, что израильские военные обнаружили тела трех граждан, которые были захвачены ХАМАС в октябре 2023 года во время музыкального фестиваля «Нова».

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
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#тела
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Над Черным морем заметили полет американского беспилотника
Shot: американский БПЛА RQ-4 Global Hawk летает над Черным морем
19 мая 2024, 05:58

Фото: iStock/rancho_runner

Американский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-4 Global Hawk обнаружен над Черным морем, пишет Telegram-канал Shot.
Предполагается, что именно американский Global Hawl наводит беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытаются атаковать объекты на территории России.

Global Hawk вылетел накануне с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии в 22:00 по московскому времени. Он уже несколько часов летает над нейтральным воздушным пространством.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники пытались нанести удары по Кубани. Не менее 10 дронов стремились атаковать гражданские объекты на территории Славянского и Кущевского районов Краснодарского края.

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#сша
#нато
#краснодарский край
#всу
#украина
#россия
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Украинские БПЛА совершили попытку атаки Кубани
Оперштаб: не менее 10 дронов атаковали ночью объекты Краснодарского края
19 мая 2024, 05:30

Фото: iStock/NatureNow

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае с помощью беспилотников, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.
Отмечается, что украинская армия ночью пыталась атаковать гражданские объекты на территории Славянского и Кущевского районов. Было подавлено не менее 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«В Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Возгораний также не зафиксировано», – сообщается в публикации.

Ранее стало известно, что украинский военный БПЛА пытался атаковать аэродром в станице Кущевская Краснодарского края.

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#бпла
#беспилотник
#дрон
#всу
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#краснодарский край
#аэродром
#нпз
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Территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани атаковал украинский дрон
Оперштаб: над НПЗ в Славянске-на-Кубани сбит украинский дрон
19 мая 2024, 05:11

Фото: iStock/vadimrysev

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) потерпел крушение на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.
Как заявили военные, украинская сторона предприняла попытку атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь с 18 на 19 мая.

«В Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ», – отметили в оперативном штабе.

По предварительным данным, возгорания, разрушений и пострадавших нет.

Ранее стало известно о массированной атаке украинскими дронами аэродрома в станице Кущевской Краснодарского края.

До этого взрывы прогремели в Выборге в Ленинградской области.

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#дрон
#беспилотник
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