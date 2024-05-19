В Кемерове произошла перестрелка между двумя группами людей

Весной 1924 года в Чикаго произошло жуткое преступление, которое потрясло всю Америку. Двое молодых людей, Натан Леопольд и Ричард Леб, из уважаемых и обеспеченных семей, совершили убийство 14-летнего мальчика Роберта Фрэнкса. Об этом сообщает «Коммерсантъ».