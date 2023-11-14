Количество преступлений в Московской области за год снизилось на 5%

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В Подмосковье с начала текущего года зарегистрировали более 60 тыс преступлений. Это более чем на 5% меньше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
«За 10 месяцев 2023 года в регионе зарегистрировано 60 036 преступлений, что на 5,1 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, на 16,4% снизилось количество преступлений в общественных местах, на 20,2% – преступлений, совершённых в состоянии опьянения. Более чем на 20%, сократилось количество разбоев, грабежей и квартирных краж», – уточнили ТАСС в ведомстве.Одновременно в пресс-службе отметили увеличение количества преступлений в сфере компьютерной информации и незаконного оборота наркотиков – на 5,1% и 9,9% соответственно.
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