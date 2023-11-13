Пенсионерка пообщалась с мошенниками и лишилась миллиона рублей

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Пенсионерка из Кургана побеседовала с мошенниками по телефону и потеряла более миллиона рублей, чтобы спасти свою квартиру. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Курганской области.
С 77-летней россиянкой связался неизвестный, представившись сотрудником банка и заявил, что на ее имя оформили кредит под залог квартиры. По словам «банковского работника», пенсионерке нужно было перевести определенную сумму на счет банка, чтобы решить проблему.
Она перевела 500 тысяч рублей, но злоумышленник заявил, что этих денег не хватит и предложил женщине взять кредит, направив ей домой финансового агента. С помощью электронной подписи она отправила документы на квартиру мошенникам, а также взяла в банке займ в размере 650 тысяч и направила на чужой счет.
Правоохранителям удалось установить, что на квартиру потерпевший наложили обременение, основанием для которого стал договор целевого займа в пользу жителя Оренбургской области. Полиция задержала человека, который помог ей оформить электронную подпись. Возбуждено уголовное дело.
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Она перевела 500 тысяч рублей, но злоумышленник заявил, что этих денег не хватит и предложил женщине взять кредит, направив ей домой финансового агента. С помощью электронной подписи она отправила документы на квартиру мошенникам, а также взяла в банке займ в размере 650 тысяч и направила на чужой счет.
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Алина Юрчак