«Королева кетамина» и помощник: В США задержали пять человек по делу о гибели Мэттью Перри

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В США по делу о гибели известного актера Мэттью Перри задержаны пятеро подозреваемых. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Согласно информации источника, в числе задержанных оказался личный помощник актёра, два врача, ещё один человек и та, кого полиция Южной Калифорнии называет «королевой кетамина». По данным следствия, врачи и драгдиллеры снабжали звезду сериала «Друзья» кетамином, а личный помощник делал ему инъекции.
В течение пяти дней перед смертью Перри получил не менее 27 наркотических инъекций, в том числе не менее трёх — в день гибели. Отмечается, что один из обвиняемых медиков в переписке спрашивал другого врача, сколько денег заплатит «этот идиот» за кетамин.
В правоохранительных органах сообщили, что Перри, который долгое время боролся с наркотической зависимостью, тратил на данное вещество десятки тысяч долларов.
Напомним, американский актер Мэттью Перри скончался в джакузи собственного дома в Лос-Анджелесе в возрасте 54 лет. Тело мужчины было обнаружено спасателями, которых вызвал личный помощник актера.
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В течение пяти дней перед смертью Перри получил не менее 27 наркотических инъекций, в том числе не менее трёх — в день гибели. Отмечается, что один из обвиняемых медиков в переписке спрашивал другого врача, сколько денег заплатит «этот идиот» за кетамин.
В правоохранительных органах сообщили, что Перри, который долгое время боролся с наркотической зависимостью, тратил на данное вещество десятки тысяч долларов.
Напомним, американский актер Мэттью Перри скончался в джакузи собственного дома в Лос-Анджелесе в возрасте 54 лет. Тело мужчины было обнаружено спасателями, которых вызвал личный помощник актера.
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Екатерина Коршунова