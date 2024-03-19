Kras Mash: Бродячая собака порвала лицо 10-летнему мальчику в Канске

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В Канском районе Красноярского края 10-летний мальчик пострадал от нападения бездомной собаки. Об этом 18 марта пишет газета «Красноярский рабочий». Полиция проводит проверку инцидента, произошедшего в селе Филимоново.
О нападении сообщили из медицинского учреждения, куда поступил мальчик. По предварительной информации, ребёнок стоял возле ограды школы и ждал родителей, когда на него напала собака. Краевое МВД организовало проверку инцидента, материалы будут направлены в административную комиссию местного самоуправления.
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