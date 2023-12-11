Красноярскому бизнесмену Быкову дали ещё 12 лет по делу об убийстве

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Красноярский суд назначил 12 лет в колонии строгого режима бизнесмену Анатолию Быкову по третьему делу об убийстве, сообщил корреспондент издания «Ъ-Сибирь» из зала суда. Окончательный срок, путём частичного сложения с первыми двумя приговорами, которые Быкову также вынесли за убийства, составил 20 лет.
Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края и бывший председатель совета директоров Красноярского автомобильного завода (КрАЗа) Анатолий Быков был признан виновным в организации убийства криминального авторитета Владимира Филиппова. А ещё он должен выплатить потерпевшей 7 миллионов рублей.
В своём последнем слове Быков, известный в крае также под кличками «Толя Бык» и «Челентано», не признал вину и сообщил, что собирается обжаловать вынесенный ему приговор «вплоть до ООН, <...> Пусть все видят, какое у нас правосудие в Красноярском крае». Он потребовал, чтобы в Красноярский край приехала спецкомиссия, которая должна будет разбираться в связанных с его именем уголовных делах.
Предыдущий приговор Быкову вынесли 12 мая 2023 года, когда предпринимателя признали виновным в подстрекательстве к покушению на убийство другого красноярского бизнесмена, Андрея Неколова. А 7 сентября 2021 года Быков был осужден за организацию убийства членов своей же криминальной группировки — Кирилла Войтенко и Александра Наумова.
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В своём последнем слове Быков, известный в крае также под кличками «Толя Бык» и «Челентано», не признал вину и сообщил, что собирается обжаловать вынесенный ему приговор «вплоть до ООН, <...> Пусть все видят, какое у нас правосудие в Красноярском крае». Он потребовал, чтобы в Красноярский край приехала спецкомиссия, которая должна будет разбираться в связанных с его именем уголовных делах.
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Артем Путинцев