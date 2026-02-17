Крыша не чищенного с прошлого года дома рухнула от снега в российском городе

17 февраля 2026, 18:31

Крыша дома обрушилась из-за снега в Казани

Фото: iStock/geyzer

В Казани из-за снега обрушилась крыша жилого дома на Гвардейской улице. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.





В администрации города объяснили, что старая кровля здания, построенного в 1966 году, не выдержала аномальных осадков, которые шли в последние дни. При этом, по данным источника, снег на крыше не убирали с декабря.



После инцидента коммунальщики приступили к очистке кровли соседнего дома, расположенного на улице Красной Позиции. Выяснилось, что сугробы там достигали двух метров, хотя по правилам уборка должна проводиться при высоте снежного покрова 30 сантиметров.



Ранее сообщалось, что в Самаре снег с пятого этажа обрушился на коляску с годовалым ребенком.