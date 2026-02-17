В Самаре снег с крыши обрушился на коляску с годовалым ребенком
В Самаре снег с пятого этажа обрушился на коляску с годовалым ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал «Московский комсомолец»
Как оказалось, происшествие случилось на улице Урицкого. Ребенка 2025 года рождения госпитализировали. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. О состоянии младенца пока информации нет.
Ранее стало известно, что в Лянторе при обрушении снега на крытом катке пострадали двое детей. Один из них скончался от полученных травм в реанимации. Возбуждено уголовное дело о халатности.
