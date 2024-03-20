Крупный пожар произошел в подмосковном Сапроново

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В деревне Сапроново горит строящееся многоэтажное здание. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Отмечается, что на месте происшествия слышны хлопки, после которых огонь разгорается еще сильнее. Данные о площади пожара и пострадавших уточняются.
Согласно информации МЧС области, на стройке произошло возгорание утеплителя. В здании могут находиться рабочие.
Ранее сообщалось, что в Москве у станции метро «Аэропорт» загорелась крыша шестиэтажного жилого дома. Огонь быстро перекинулся на другой дом, в результате чего общая площадь возгорания быстро возросла до 4 тыс. кв.м.
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Екатерина Коршунова