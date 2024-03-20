Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Крупный пожар произошел в подмосковном Сапроново

Крупный пожар произошел в подмосковном Сапроново

20 марта 2024, 11:09
Фото: iStock/sarawutk

Фото: iStock/sarawutk

В деревне Сапроново горит строящееся многоэтажное здание. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Отмечается, что на месте происшествия слышны хлопки, после которых огонь разгорается еще сильнее. Данные о площади пожара и пострадавших уточняются.

Согласно информации МЧС области, на стройке произошло возгорание утеплителя. В здании могут находиться рабочие.




Ранее сообщалось, что в Москве у станции метро «Аэропорт» загорелась крыша шестиэтажного жилого дома. Огонь быстро перекинулся на другой дом, в результате чего общая площадь возгорания быстро возросла до 4 тыс. кв.м.

Читайте также:

Ликвидирован крупнейший пожар в жилом доме в новейшей истории Москвы

Пожар разгорелся на Никольской улице Москвы рядом с ГУМом

Крупный пожар произошел в деревне Барановка Московской области

#пожар
#люди
#стройки
#подмосковье
#мчс
#данные
#рабочие
#возгорание
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лишивший пасынка восьми пальцев мигрант зажимал его язык плоскогубцами и ломал ребра
«КП»: у потерявшего из-за отчима пальцы мальчика из Москвы нашли переломы ребер
20 марта 2024, 12:33

Фото: istock / golibtolibov

Проживающий в москве мигрант Фидель Эргашев, из-за издевательств которого семилетний пасынок лишился пальцев, мог зажимать язык ребенка плоскогубцами. Помимо этого, у ребенка обнаружили переломы ребер. Об этом информирует KP.RU, ссылаясь на материалы дела.
До этого пресс-служба столичного суда сообщила, что мужчине назначили десять лет лишения свободы. Суд установил, что Эргашев регулярно избивал пасынка и держал его руки в снегу, из-за чего возникло обморожение.

По данным издания, мать мальчика грела руки сына феном, а появившемся из-за мороза волдыри — вскрывала иглами.

Свою вину изверг не призван. Отмечается, что супруги являются гражданами другой страны, поэтому лишить их прав на воспитание мальчика невозможно.

Пострадавшего ребенка передали послу государства, чьим гражданином он является. В семье также есть два ребенка. Старшего сына отправили на родину еще давно, а младшая сестра находится в Москве с матерью. По мнению органов опеки, малышке ничего не угрожает.

Читайте также:

ФСБ задержала в Курске жителя Камчатки за ролики с призывами убивать бойцов СВО

В Италии арестовали 16-летнего нациста с Украины, напавшего на мигрантов

Тело ещё одного младенца обнаружили на насосной станции в Москве

#суд
#мигрант
#мать
#воспитание
#страны
#супруги
#язык
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Новосибирске задержали министра энергетики и ЖКХ Архипова
20 марта 2024, 11:58

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Новосибирской области из-за деятельности организации «Экологии-Новосибирск» задержан министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергея Нешумова.
Архипов занимал свою должность с 2018 года, за шесть лет не было никаких нареканий в работе. Однако сотрудники МВД подозревают министра в злоупотреблении полномочиями. Какую статью вменяют главному коммунальщику области, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Новосибирске арестовали замминистра ЖКХ Владимира Нормайкина, которого обвинили в получении рекордной взятки. Суд приговорил его к заключению под стражу.

Читайте также:

Актера сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого задержали после дебоша в баре Новосибирска

Уголовные дела возбудили после обнаружения тел двух новорожденных на насосной станции

Иностранец организовал незаконный бизнес по заключению фиктивных браков с россиянками
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Актера Никиту Кологривого задержали после дебоша в баре Новосибирска
20 марта 2024, 11:54

Фото: iStock/Екатерина Чеснокова

Актёр Никита Кологривый задержан в Новосибирске. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что ему грозит арест на 15 суток за мелкое хулиганство. По информации источника, сегодня актер планировал вернуться в Москву, однако полицейские приехали к нему в отель.

Напомним, актер устроил дебош в ресторане Новосибирска. Как сообщили свидетели, ближе к трём часам ночи Кологривый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошёл к официантке, лёг к ней на колени и стал предлагать продолжить вечер после закрытия заведения. Но, получив отказ, он укусил девушку за ногу. После Кологривый затеял драку.

Сообщается, что актер не принес никаких извинений за свое поведение. Официантку же отправили на медицинское освидетельствование, чтобы зафиксировать следы укуса.

Читайте также:

Приставал к официантке и кусался: Никита Кологривый устроил дебош в ресторане

ФСБ задержала в Курске жителя Камчатки за ролики с призывами убивать бойцов СВО

Крупный пожар произошел в подмосковном Сапроново
#арест
#актёр
#хулиганство
#отель
#полицейские
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пропавшую два дня назад в Петербурге школьницу нашли мёртвой
20 марта 2024, 11:30

Фото: iStock/Artem_Furman

Восьмиклассницу из Санкт-Петербурга, которая пропала два дня назад, обнаружили мёртвой, об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По информации СМИ, трагическая находка была сделана днём 19 марта в квартире одного из многоэтажных домов Петербурга.

«У нее была ссадина на голове и синяк на бедре», — прокомментировал случившееся собеседник издания.

Отмечается, что девочка росла в неполной семьей, однако, на учёте в правоохранительных органах она не состоит.

Труп подростка отправили на экспертизу, причины её смерти устанавливаются.

Тем временем в столице возбудили уголовное дело после обнаружения трупов двух младенцев на насосной станции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

16-летнего нациста с Украины, напавшего на четырёх мигрантов, арестовали

Завербованный 15-летний подросток может сесть на 20 лет за подготовку к теракту

В Можайске полицейские остановили машину с наркотиками в акустической системе
#санкт-петербург
#труп
#подросток
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Уголовные дела возбудили после обнаружения тел двух новорожденных на насосной станции
После обнаружения тел младенцев на насосной станции в Новой Москве СК завел дела
20 марта 2024, 10:13

Фото: istock / Akintevs

В новой Москве на территории насосной станции за два дня обнаружили два тела новорожденных младенцев. У одной из девочек в теменной области головы присутствует рана.
Тела двух маленьких детей нашли 18 и 19 марта на насосной станции на Солнечной улице, где идет ремонт. Возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинении смерти по неосторожности). Об этом сообщает Следственный комитет России.

Точная причина смерти малышей установят по результатам судебно-медицинской экспертизы, сообщили в прокуратуре Москвы.

Помимо этого, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление личности матери детей.

Читайте также:

ФСБ задержала в Курске жителя Камчатки за ролики с призывами убивать бойцов СВО

В Италии арестовали 16-летнего нациста с Украины, напавшего на мигрантов

Тело ещё одного младенца обнаружили на насосной станции в Москве

#следственный комитет
#ремонт
#комплекс
#ук
#станции
#рф
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
SHOT: В Балашихе школьников госпитализировали после употребления водки
20 марта 2024, 09:55

Фото: iStock/bhofack2

Восьмиклассники выпили по три рюмки водки перед уроками и потеряли сознание на входе в школу в Балашихе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Согласно данным источника, перед уроками двое четырнадцатилетних юношей выпили алкоголь перед школой, после чего отправились на уроки. Однако прямо перед учебным заведением они потеряли сознание.

Отмечается, что школьников госпитализировали. Одного из молодых людей привести в чувство не смогли и поместили в реанимацию.

У обоих госпитализированных диагностировано сильное отравление алкоголем. В настоящее время родителей школьников проверяют сотрудники правоохранительных органов. Ранее семьи мальчиков на учёте не состояли.

Читайте также:

В Самаре 18-летняя девушка скончалась после ужина роллами в ресторане

Пассажир почувствовал недомогание на борту российского самолёта и скончался

Обвиняемый в убийстве 31 пенсионерки житель Казани выступит с последним словом
#отравление
#уроки
#семьи
#сотрудники
#алкоголь
#полиция
#школа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Приставал к официантке и кусался: Никита Кологивый устроил дебош в ресторане
Пьяный Никита Кологривый устроил дебош в баре Новосибирска и покусал официантку
20 марта 2024, 09:36

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

Актёр Никита Кологривый затеял дебош в ресторане своего родного города Новосибирск. Об этом сообщает издание «Абзац».
Инцидент произошел ночью 19 марта в лаунж-баре Tangiers Lounge. Звезда сериала «Слово пацана» пришел в заведение со своими товарищем.

Как рассказали свидетели, ближе к трём часам ночи Кологривый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошёл к официантке, лёг к ней на колени и стал предлагать продолжить вечер после закрытия заведения. Но, получив отказ, он укусил девушку за ногу.

В попытке успокоить агрессивного актера завязалась драка. Утихомирить Кологривого удалось спустя полчаса. Произошедшим займутся сотрудники правоохранительных органов.

Читайте также:

ФСБ задержала в Курске жителя Камчатки за ролики с призывами убивать бойцов СВО

В Италии арестовали 16-летнего нациста с Украины, напавшего на мигрантов

Тело ещё одного младенца обнаружили на насосной станции в Москве

#драка
#инцидент
#сотрудники
#новосибирск
#актёр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Два раза останавливалось сердце: появились подробности последних дней жизни Василия Уткина
Mash: Василий Уткин три дня перед смертью жаловался на сильную одышку
20 марта 2024, 09:35

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Вечером 19 марта стало известно о смерти одного из самых известных спортивных комментаторов России Василия Уткина. Последние три дня Уткин страдал от сильной одышки. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
Как рассказали медики, приезжавшие к комментатору на вызов, Уткин жаловался на сбитое дыхание и пересохший рот. Врачи на месте диагностировали тромбоэмболию лёгочной артерии и вкололи ему антикоагулянт, но это не принесло положительных результатов. В медучреждение журналиста доставили в тяжёлом состоянии и подключили к ИВЛ.

Состояние комментатора ухудшалось из-за гипертонической болезни, морбидного ожирения и пароксизмальной формы фибрилляции предсердий.

В 17:05 сердце Уткина остановилась. Его удалось реанимировать, но спустя полчаса оно снова остановилось, и в 18:01 медики констатировали смерть.

Читайте также:

ФСБ задержала в Курске жителя Камчатки за ролики с призывами убивать бойцов СВО

В Италии арестовали 16-летнего нациста с Украины, напавшего на мигрантов

Тело ещё одного младенца обнаружили на насосной станции в Москве


#врачи
#смерть
#сердце
#медики
#болезни
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Можайске полицейские остановили машину с наркотиками в акустической системе
20 марта 2024, 09:20

Фото: Фотобанк МО/Юрий Имханицкий

Автомобиль, в котором перевозили наркотики, остановили сотрудники полиции в Можайском округе, задержаны водитель и пассажир: приезжие из Пензенской области 33 и 28 лет, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полицейские получили оперативную информацию и задержали иномарку, а заднем сидении которой была обнаружена акустическая система, в которой находилось два свёртка с кристаллообразным веществом, лопата и сумка с фольгированным скотчем, пустыми полимерными пакетами и три рулона плёнки», — говорится в сообщении.
Эксперты проанализировали вещество, обнаруженное в одном из свёртков. Это оказался наркотик мефедрон, его общая масса составила 800 граммов. Остальное вещество будет проверено в ходе следствия.

Против задержанных завели уголовное дело по статьям: «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению».

Читайте также:

ФСБ задержала в Курске жителя Камчатки за ролики с призывами убивать бойцов СВО

Тело ещё одного младенца обнаружили на насосной станции в Москве

В Подмосковье стали находить меньше поддельных купюр
#можайск
#наркотики
#криминал
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф