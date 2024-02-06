Пожар разгорелся на Никольской улице Москвы рядом с ГУМом

Видео: Прокуратуры Москвы
В здании рядом с Красной площадью вспыхнул пожар, об этом сообщает «РИА Новости».
По информации СМИ, здание, котором вспыхнул пожар, находилось на этапе реконструкции. Оно расположено на Никольской улице, неподалёку от ГУМа и Красной площади.
Пламя успело разойтись на 150 квадратных метров, при этом, предположительные причины возгорания пока не озвучиваются. На месте происшествия работают экстренные службы.
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Пламя успело разойтись на 150 квадратных метров, при этом, предположительные причины возгорания пока не озвучиваются. На месте происшествия работают экстренные службы.
«Движение перекрыто по Богоявленскому переулку в центре Москвы в связи с возгоранием на Никольской», — уточнили в столичном департаменте транспорта.
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Евгения Парфентьева