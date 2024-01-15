Лефортовский суд продлил срок ареста четырём украинским диверсантам

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Лефортовский суд Москвы 15 января продлил срок ареста четверым украинским диверсантам, которые в конце августа 2023 года были направлены киевским режимом для того, чтобы совершить ряд резонансных терактов на военных и энергетических объектах Брянской области. Об этом из зала суда сообщил корреспондент ТАСС.
Арест был продлён на срок до 21 апреля старшему офицеру группы информационного противодействия стратегического оперативного командования «Север» Сухопутных войск Украины Андрею Антоненко, а также украинцам Андрею Кулишу, Алексею Мазуренко и Денису Ткаченко. Всем четверым ранее была избрана мера пресечения Советским районным судом Брянской области, а сейчас они доставлены в Москву для проведения следственных действий и содержатся в СИЗО «Лефортово».
31 августа 2023 года стало известно, что сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии уничтожили группу украинских диверсантов, состоявшую из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), а также Главного разведуправления и Службы специальных операций Минобороны Украины. Они намеревались совершить резонансные теракты на объектах инфраструктуры военной и энергетической сферы.
В результате боя двух диверсантов ликвидировали и еще пятерых задержали.
Украинские власти усиливают тайную борьбу, засылку агентуры и диверсантов в Россию. Об этом сообщил ранее глава ФСБ Александр Бортников. По его словам, в настоящее время наблюдается активизация украинских спецслужб, которые направляют своих агентов в Россию или вербуют россиян на совершение террористических актов.
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31 августа 2023 года стало известно, что сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии уничтожили группу украинских диверсантов, состоявшую из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), а также Главного разведуправления и Службы специальных операций Минобороны Украины. Они намеревались совершить резонансные теракты на объектах инфраструктуры военной и энергетической сферы.
Украинские власти усиливают тайную борьбу, засылку агентуры и диверсантов в Россию. Об этом сообщил ранее глава ФСБ Александр Бортников. По его словам, в настоящее время наблюдается активизация украинских спецслужб, которые направляют своих агентов в Россию или вербуют россиян на совершение террористических актов.
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Артем Путинцев