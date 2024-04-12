Летевший из Сочи самолет экстренно сел в Шереметьево из-за запаха гари в кабине пилотов

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Пассажирский Airbus совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за запаха гари в кабине пилотов. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.
Отмечается, что самолет выполнял рейс из Сочи в Москву. Успешная посадка воздушного судна произошла в 09:19 мск.
В настоящее время выясняются обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что у самолёта Sukhoi Superjet 100, выполнявшего рейс Москва-Петербург, после взлёта из Внуково отказал один из двигателей. Командир воздушного судна запросил экстренную посадку и спустя короткое время борт благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.
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В настоящее время выясняются обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что у самолёта Sukhoi Superjet 100, выполнявшего рейс Москва-Петербург, после взлёта из Внуково отказал один из двигателей. Командир воздушного судна запросил экстренную посадку и спустя короткое время борт благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.
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Екатерина Коршунова