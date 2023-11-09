Летучая мышь проникла в квартиру россиянки на 21-м этаже

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В Санкт-Петербурге одна из местных жительниц по возвращению домой обнаружила в квартире летучую мышь. Об этом пишет АН «Оперативное открытие».
Спустя некоторое время за животным прибыли волонтёры. Они передали мышь зоозащитникам, уточняет«Фонтанка».
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Диана Аванесян