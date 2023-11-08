Британские супруги умерли, отравившись химикатами в пятизвездочном отеле Египта

Фото: iStock/Soumen Hazra
Британские туристы погибли в египетском отеле, отравившись химикатами, которыми номера обрабатывают от клопов, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, трагедия произошла ещё в 2018 году.
Британская семья заселилась в пятизвездочный отель Steigenberger Aqua Magic в Хургаде. Они отправились в отпуск с дочерью и тремя внуками, одна из которых спала в комнате вместе с парой. В первую ночь девочке стало плохо и дедушка отвёл её в номер к маме.
На утро муж с женой не спустились на завтрак. Дочь поднялась к ним в комнату и обнаружила родителей при смерти. Мужчина скончался прямо в номере, женщину же успели госпитализировать, однако, она тоеж умерла час спустя.
Официальной причиной смерти назвали острую кишечную инфекцию, однако, родственников эта версия не устроила. Позже выяснилось, что за день до смерти соседи пожилой пары пожаловались на постельных клопов. Им дали другой номер, а саму комнату обработали химикатами.
Отмечается, что суд так и не вынес решение по этому делу и отель продолжает работать.
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Британская семья заселилась в пятизвездочный отель Steigenberger Aqua Magic в Хургаде. Они отправились в отпуск с дочерью и тремя внуками, одна из которых спала в комнате вместе с парой. В первую ночь девочке стало плохо и дедушка отвёл её в номер к маме.
Официальной причиной смерти назвали острую кишечную инфекцию, однако, родственников эта версия не устроила. Позже выяснилось, что за день до смерти соседи пожилой пары пожаловались на постельных клопов. Им дали другой номер, а саму комнату обработали химикатами.
Отмечается, что суд так и не вынес решение по этому делу и отель продолжает работать.
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Евгения Парфентьева