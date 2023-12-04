Малазийку, которая продавала ядовитые кремы, арестовали

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В Малайзии арестовали женщину, продававшую ядовитые кремы.
Mothership сообщает, что женщина уверяла покупателей, что кремы положительно повлияют на организм. Она рекламировала свою продукцию как домашние кремы, которые подходят для любого типа кожи. В их составе якобы были только натуральные экстракты трав.
Но после того, как четырехмесячного ребенка, мать которого купила крем у женщины, госпитализировали, продавщицу оперативно арестовали. У ребёнка началась сильная побочная реакция, его рвало.
Медики выяснили, что состояние ребенка было вызвано стероидами, содержащимися в креме. После расследования продавщице предъявлено 11 обвинений в продаже ядов без лицензии. Первое заседание пройдёт 4 января.
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Но после того, как четырехмесячного ребенка, мать которого купила крем у женщины, госпитализировали, продавщицу оперативно арестовали. У ребёнка началась сильная побочная реакция, его рвало.
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Мария Фирсова