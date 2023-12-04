Американские учёные раскрыли опасные последствия от уходовых средств для волос

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Эксперты Американского химического общества рассказали об опасных последствиях использования средств для ухода за волосами.
Издание New York Post сообщает, что нагревание стайлеров, плойек или утюжков для волос наносит вред здоровью. По данным учёных, пагубное воздействие оказывается и на окружающую среду из-за кремов, спреев, а также масел для волос.
Данные продукты провоцируют проблемы с печенью, лёгкими и нервной системой у подопытных животных.
Ранее сообщалось, что жительница Индии оказалась в Книге рекордов Гиннесса за самые длинные в мире волосы, сообщает NDTV.
По словам 46-летней Смиты Шриваставы, она не стрижет волосы с 14 лет.
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Данные продукты провоцируют проблемы с печенью, лёгкими и нервной системой у подопытных животных.
По словам 46-летней Смиты Шриваставы, она не стрижет волосы с 14 лет.
«В индийской культуре у богинь очень длинные волосы. В нашем обществе считается неблагоприятным стричься», — говорит женщина.Читайте также:
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Мария Фирсова