Мать найденной в сугробе девочки рассказала подробности произошедшего

Фото: istock / Marija Stepanovic
Мама девочки, которую обнаружили в сугробе, поделилась подробностями произошедшего. Об этом мать рассказала изданию Е1.ru.
По словам матери, ее младшая дочь приболела. Она решила оставить ее под присмотром 13-летней старшей сестры, чтобы не отправлять ребенка в детсад. Она поделилась, что уже оставляла ее приглядывать за младшей и все было хорошо, но в этот раз она уснула.
Она предположила, что сестра ушла на второй этаж, поэтому малышка потерял из виду взрослых и пошла искать кого-нибудь на улицу. Когда девочку нашел отец, она уже несколько часов провела в снегу.
Девочка сейчас подключена к аппарату ИВЛ, она находится в медикаментозной коме.
«Меня не пускают к ней, она в реанимации. Сказали, пустят, когда поймут, что уже шансов нет, либо когда состояние будет хорошее, стабильное», – поделилась мама.
Читайте также:
В сети появились фото реактивной мины, выброшенной на берег Севастополя после шторма
Труп экс-бойфренда Волочковой нашли в камере «Матросской тишины»
В Челябинске задержали мужчин, которые сорвали зеркала с авто на три млн рублей
Алина Юрчак