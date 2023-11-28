В Челябинске задержали мужчин, которые сорвали зеркала с авто на три млн рублей

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Двух жителей Челябинска задержали по подозрению в краже зеркал с внедорожника на три миллиона рублей, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на МВД России.
По информации СМИ, мужчины сняли с внедорожника премиум-класса зеркала заднего вида, сумма которых оценивается примерно в три миллиона рублей.
Известно, что полицейские уже установили причастность двух задержанных к ещё десяти похожим эпизодам. В настоящий момент они находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Ранее во Владимирской области 66-летняя пенсионерка и её 49-летний подельник попытались ограбить ВТБ-банк, однако, были задержаны Росгвардией.
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Известно, что полицейские уже установили причастность двух задержанных к ещё десяти похожим эпизодам. В настоящий момент они находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.
Ранее во Владимирской области 66-летняя пенсионерка и её 49-летний подельник попытались ограбить ВТБ-банк, однако, были задержаны Росгвардией.
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Евгения Парфентьева