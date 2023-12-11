МЧС: Из-за пожара в жилом доме Сыктывкара спасатели эвакуировали уже 90 человек

Фото: iStock/Distortion_Media
В Сыктывкаре в восьмиэтажном доме горят несколько квартир, проводится эвакуация людей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Республике Коми.
«Огнеборцы МЧС России эвакуировали 90 жильцов <...> Сотрудниками МЧС России спасены 10 человек, трое из них переданы медикам», — говорится в Telegram-канале МЧС России.
В ведомстве отметили, что пожар, начавшийся в одной из квартир на пятом этаже, распространился уже на площади в 170 квадратных метров. На месте работают экстренные службы. Точной информации о погибших и пострадавших пока нет.
Читайте также:
Двое детей погибли при пожаре в центре Москвы
МЧС: Пожар в Набережных Челнах локализован
Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону вырос втрое
Артем Путинцев