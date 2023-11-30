Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону вырос втрое

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Площадь возгорания на вещевом рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону увеличилась до трех тысяч квадратных метров. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.
Ранее было сообщено о возгорании площадью более 1000 квадратных метров, и пожару присвоили третью категорию сложности.
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