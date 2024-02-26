МЧС России: Открытое горение на складе в Подольске ликвидировано

Фото: Фотобанк Московской области
Открытое горение в подмосковном Подольске, где загорелось производственно-складское здание, ликвидировано на площади 2250 квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России.
Ранее стало известно о том, что в Подольске горит производственно-складское помещение на Большой Серпуховской, общей площадью 2000 «квадратов». В тушении возгорания участвовали полсотни специалистов и 15 единиц техники. При этом не поступало никакой информации о пострадавших.
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