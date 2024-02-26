МЧС: В Подольске горит производственно-складское здание

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В подмосковном Подольске начался пожар в производственно-складском здании на улице Большая Серпуховская. Как сообщили в Telegram-канале регионального МЧС, общая площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. Какой-либо информации о пострадавших при этом до сих пор не поступало.
К настоящему моменту подмосковным огнеборцам уже удалось локализовать пожар, однако на месте продолжают работать 50 специалистов и 15 единиц техники.
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