МЧС: Возгорание на заводе специализированных автомобилей в Москве локализовано

Фото: Фотобанк Московской области
Возгорание на заводе специализированных автомобилей на востоке Москвы локализовано на площади 2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.
Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка, внутри здания находятся горючие технические изделия: картон, бумага, покрышки и т.д.
К месту пожара уже прибыла передвижная лаборатория, и сейчас её специалисты проводят замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.
«МЗСА» — это многопрофильное предприятие, на котором разрабатываются и производятся специализированные автомобили, медицинские комплексы, оборудование противопожарной безопасности. Также завод является одним из ведущих производителей прицепной техники в России.
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Артем Путинцев