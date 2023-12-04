Площадь пожара на востоке Москвы выросла до 2 тысяч квадратных метров

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Площадь пожара на заводе специализированных автомобилей на востоке Москвы выросла до 2 тыс. кв. метров и продолжает увеличиваться в связи с распространением огня, возгоранию присвоен третий ранг опасности. В здании начались хлопки и обрушения, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Движение по Тюменскому проезду на западе Москвы перекрыли из-за возгорания в здании завода автомобилей на Открытом шоссе. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Кроме того, как сообщил Дептранс Москвы, перекрыто движение по Открытому шоссе от бульвара Маршала Рокоссовского до Ивантеевской улицы. Трамваи № 13 и 36 вместо Халтуринской улицы временно ходят через Краснобогатырскую улицу и Богородское.
На месте работают более 150 специалистов и 50 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.
«МЗСА» — это многопрофильное предприятие, на котором разрабатываются и производятся специализированные автомобили, медицинские комплексы, оборудование противопожарной безопасности. Также завод является одним из ведущих производителей прицепной техники в России.
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Артем Путинцев