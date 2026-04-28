Медик пыталась отобрать вейп у российской школьницы и получила травму руки

28 апреля 2026, 20:16

Под Калининградом школьницы помешали медику отобрать вейп и сломали ей руку

Фото: Istock/Igor Ilkov

В Калининградской области фельдшер школы получила травму руки при попытке отобрать вейп у ученицы. Как сообщает «Клопс», инцидент произошёл 22 апреля в одном из учебных заведений Гурьевского района.





45-летняя сотрудница школы застала 13-летнюю девочку за курением электронной сигареты и позвонила её родителям. Подросток попыталась выбросить устройство, но женщина ей помешала.



Между ними началась потасовка. К девочке присоединилась её подруга, и вдвоём они нанесли медику повреждение руки. Пострадавшая недавно перенесла сложный перелом, на место ЧП вызвали скорую помощь. Сейчас женщина находится на больничном.



УМВД по Калининградской области начало проверку. Правоохранители установили, что ранее девочки не привлекали внимания полиции и не состояли на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. По результатам проверки ведомство передаст материалы в комиссию по делам несовершеннолетних, где примут решение о постановке школьниц на учёт.