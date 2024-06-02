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Медведь напал на дрессировщика в цирке во время выступления в Обнинске. Об этом пишут «Известия», со ссылкой на очевидца инцидента. По его словам, дрессировщик ставил хищника на колесо. Сначала все было нормально, медведь ехал на нем, а затем упал. Далее то ли от духоты, то ли от злости животное напало на человека.
«Дети испугались, зрители из первых рядов начали убегать», — прокомментировал собеседник «Известий».
Со слов очевидца событий, в результате происшествия никто не пострадал, а медведя быстро оттащили от дрессировщика.
Подобный случай произошел в январе 2023 года, когда две тигрицы устроили во время выступления схватку в цирке Кисловодска. Хищницы вцепились в друг друга когтями и клыками, а дрессировщик стал их разнимать. Для этого он бросил в них большую цирковую тумбу.
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