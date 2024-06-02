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Медведь напал на дрессировщика в цирке во время выступления в Обнинске

«Известия»: медведь напал на дрессировщика в цирке Обнинска
02 июня 2024, 11:44
Фото: istockphoto/davit85

Фото: istockphoto/davit85

Медведь напал на дрессировщика в цирке во время выступления в Обнинске. Об этом пишут «Известия», со ссылкой на очевидца инцидента. По его словам, дрессировщик ставил хищника на колесо. Сначала все было нормально, медведь ехал на нем, а затем упал. Далее то ли от духоты, то ли от злости животное напало на человека.
«Дети испугались, зрители из первых рядов начали убегать», — прокомментировал собеседник «Известий».

Со слов очевидца событий, в результате происшествия никто не пострадал, а медведя быстро оттащили от дрессировщика.



Подобный случай произошел в январе 2023 года, когда две тигрицы устроили во время выступления схватку в цирке Кисловодска. Хищницы вцепились в друг друга когтями и клыками, а дрессировщик стал их разнимать. Для этого он бросил в них большую цирковую тумбу.

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#новости
Реактивный снаряд РСЗО «Ольха» уничтожили над российским регионом
Силы ПВО РФ уничтожили реактивный снаряд РСЗО «Ольха» над Белгородской областью
02 июня 2024, 12:31

Фото: iStock/3D_generator

Российская система ПВО зафиксировала и уничтожила реактивный снаряд РСЗО «Ольха» над территорией Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
В результате происшествия жертв и разрушений нет.

Минувшим утром в Белгородской области дважды была объявлена ракетная опасность.

ВСУ атаковали регион с использованием беспилотников. В результате детонации одного из боеприпасов погиб заместитель главы администрации Корочанского района Игорь Нечипоренко. Ранения получили еще несколько граждан. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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В Петербурге молодой мужчина совратил 13-летнего подростка
02 июня 2024, 12:22

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

В Санкт-Петербурге 22-летний молодой человек совратил 13-летнего подростка. Инцидент произошёл накануне, 1 июня, в День защиты детей.
Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на информированный источник. Парень находился с мальчиком в квартире наедине. Там он совершил в отношении подростка развратные действия. О случившемся узнала мать школьника и обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции. Там в его отношении пока что был составлен протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские проводят проверку с целью установления всех обстоятельств и подробностей случившегося. Подозреваемый помещён под стражу.

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#санкт-петербург
#подросток
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Грузовик Минобороны РФ со снарядами для РСЗО попал в ДТП, есть пострадавшие
02 июня 2024, 12:05

Фото: iStock/hdmddphoto

Во Владимирской области в ДТП попал грузовик Минобороны РФ, перевозивший снаряды для реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что несколько ведомственных грузовиков со снарядами для РСЗО «Ураган» 31 мая ехали колонной во Владимирской области. В какой-то момент 61-летний водитель одной из машин не выдержал дистанцию и врезался в спереди идущий грузовик напарника.

Подчеркивается, что это предварительная информация. Минобороны РФ никак не комментировало данный инцидент.

После столкновения первый грузовик врезался в автомобиль, который ехал спереди. А тот, в свою очередь, ещё в два.

В результате ДТП серьёзные травмы получил виновник аварии. Его госпитализировали с закрытыми переломами грудины и ног. Также пострадала девушка, управлявшая одним из легковых автомобилей.

Боеприпасы не сдетонировали.

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#рсзо
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В России за сутки потушили 48 природных пожаров
В России за минувшие сутки потушили 48 лесных пожаров на площади 3697 гектаров
02 июня 2024, 11:51

Фото: iStock/Gilitukha

В России за минувшие сутки потушили 48 природных пожаров на общей площади 3 697 гектаров. Об этом Авиалесоохрана сообщила в своём Telegram-канале.
По данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, 1 июня были ликвидированы 48 лесных пожаров в 21 регионе России. Общая площадь пожара составила 3 697 гектаров.

К полуночи 2 июня на территории России действовали 96 лесных пожаров на общей площади 104 236 гектаров. Специалисты активно ликвидировали их. Тушение продолжается.

В Забайкальском крае зафиксирована самая большая площадь возгорания. Там одновременно действовали 27 пожаров на общей площади 50 990 гектаров.

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#пожар
#россия
#мчс
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Дочь Аскольда Запашного получила травму после падения лошади во время выступления – видео
02 июня 2024, 11:47

Фото: iStock/Gilitukha

14-летняя дочь Аскольда Запашного Ева попала в больницу после того, как во время выполнения элемента лошадь упала на девушку. Об этом Эдгард Запашный написал в своем телеграм-канале.
По словам народного артиста РФ, инцидент случился, когда его племянница выполняла элемент джигитовки.

«Ее лошадь поскользнулась и упала прямо на артистку. Между манежем и лошадью оказалась нога моей любимой племянницы. Это цирк и такое бывает», – прокомментировал инцидент дрессировщик.

Видеозапись падения девушки опубликовал телеграм-канал Shot.

Юной артистке цирка была оказана срочная медицинская помощь. Во время транспортировки в больницу Ева улыбалась и шутила.

Врачи диагностировали пострадавшей переломы трёх костей стопы.

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В Стамбуле обрушился четырехэтажный дом
AHaber: в Стамбуле обрушился четырехэтажный дом
02 июня 2024, 11:03

Фото: istockphoto/Srdjanns74

Обрушение четырехэтажного дома произошло в Стамбуле. Об этом сообщает AHaber. На месте работают оперативные службы. Под завалами есть люди.
«Жилой дом по неустановленной пока причине обрушился в районе Кючюкчекмедже», – говорится в сообщении.

Есть информация, что имеется как минимум один выживший — мужчину из-под завалов достали спасатели, положили на носилки, передав медикам.

В апреле в Стамбуле случился пожар в шестнадцатиэтажке. Очаг был в ночном клубе, размещенном в подвале, где делали ремонт. По некоторой информации, перед пожаром произошел взрыв. Сообщали о 29 погибших, из которых большая часть строителей.

После произошедшего турецкая полиция задержала девятерых человек, включая менеджера и хозяев заведения.

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#турция
#новости
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ВСУ атаковали чиновников в Белгородской области: что известно о погибших и масштабах разрушений
ВСУ атаковали Белгородскую область, погиб замглавы Корочанского района Нечипоренко
02 июня 2024, 10:59

Фото: Istock/Sergii Vasylchenko

ВСУ в очередной раз атаковали Белгородскую область с использованием дронов. В результате детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района Игорь Нечипоренко, еще несколько чиновников получили ранения. О том, что известно об атаке ВСУ на регион расскажет редакция «Радио 1».

Замглавы района Белгородской области погиб при детонации боеприпаса


Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале о гибели заместителя главы администрации Корочанского района – секретаря совета безопасности района Игоря Нечипоренко. По его словам, чиновник получил несовместимые с жизнью травмы в результате детонации боеприпаса ВСУ.

Губернатор выразил соболезнования в связи со смертью Нечипоренко и пообещал оказать его семье всю необходимую помощь. При каких обстоятельствах произошла трагедия, Гладков не указал.

Ранения получили также глава района Николай Нестеров, глава Мелиховского сельского поселения Андрей Веденин, глава Шляховского сельского поселения Шевляков Игорь. Им оказана медицинская помощь. Сейчас все находятся на своих рабочих местах.

Гладков заявил об уничтожении воздушных целей на подлете к Белгороду
Гладков заявил об уничтожении воздушных целей на подлете к Белгороду


В результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали мирные граждане


Шесть мирных жителей пострадали в результате обстрела Шебекино, сообщил Гладков. Он уточнил, что пятеро граждан получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей в двух автобусах. Шестой пострадавший в момент обстрела был на улице и получил осколочное ранение левого предплечья.

В настоящее время медики оказывают раненым всю необходимую помощь.

В Белгороде прогремела серия взрывов


Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил ракетную опасность в регионе в 05:11 по мск. После запуска сирены прозвучала серия взрывов разной степени интенсивности. По данным издания РИА Новости, сигнал оповещения сработал в районе Харьковской горы, а во время взрывов в домах дрожали стекла.

Через некоторое время после объявления ракетной опасности Вячеслав Гладков записал видеообращение, в котором сообщил, что по итогам утренних обстрелов органы местного самоуправления проводят подомовой обход.

«Есть разрушения, но мы уже, к сожалению, можем фиксировать значительные и незначительные. В данном случае, у нас, самое главное, нет пострадавших, погибших и раненых среди мирного населения», — сообщил глава региона.

В 09:38 по мск губернатор Гладков вновь сообщил об объявлении ракетной опасности.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал он в своем телеграм-канале.

В 09:55 ракетная опасность была отменена.

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#Вячеслав Гладков
#всу
#киев
#белгородская область
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При детонации боеприпаса под Белгородом погиб замглавы Корочанского района
02 июня 2024, 09:54

Фото: iStock/Leonid Ikan

При взрыве боеприпаса ВСУ погиб заместитель главы администрации Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко. Об этом глава региона Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.
ВСУ атаковали Белгородскую область с применением БПЛА минувшим утром. Шесть мирных граждан пострадали.

Позже Гладков сообщил, что в Корочанском районе в результате взрыва боеприпаса, погиб заместитель главы администрации Корочанского района - секретарь совета безопасности района Игорь Викторович Нечипоренко.

Губернатор выразил семье погибшего соболезнования и сообщил, что им будет оказана необходимая помощь.
Также ранения получили главы сельских поселений - Веденин Андрей Александрович, глава Мелиховского сельского поселения, и Шевляков Игорь Владимирович, глава Шляховского сельского поселения, которые в момент атаки ВСУ также находились на рабочем месте.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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#всу
#белгородская область
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На замминистра ЖКХ Ставрополья завели дело из-за квартир для сирот
Baza: первый замминистра ЖКХ Ставрополья Силюкова подпала под уголовное дело
02 июня 2024, 09:07

Фото: сайт СК РФ

Уголовное дело возбуждено на первого замминистра ЖКХ Ставрополья Ольгу Силюкову, сообщает телеграм-канал Baza.
По информации портала, чиновница подозревается в проведении махинаций с квартирами для детей сирот. Предварительно, ущерб составил более 50 миллионов рублей.

Следственные органы выяснили, что в 2014 году министерство заключило контракты на приобретение жилплощади для детей, оставшихся без попечения родителей.

Через несколько лет выяснилось, что квартиры к проживанию не готовы, хотя Силюкова подписала акты приемки-передачи жилья.

В настоящее время на замминистра ЖКХ Ставрополья возбуждено дело. Мера пресечения не избрана.

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