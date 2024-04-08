«Передвижной цирк Украины» получил бронь от мобилизации как критически важное предприятие

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Минкульт признал «Передвижной цирк Украины» критически важным предприятием, а значит что его сотрудники получат бронь от мобилизации. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
В приказе украинского Минкульта «Передвижной цирк Украины» обозначили в качестве критически важного предприятия для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Украинский парламентарий Алексей Гончаренко уже подтвердил данную информацию. Он отметил, что подобное решение не является удивительным, так как происходящее на Украине с мобилизацией и бронью для военнообязанных «давно превратилось в цирк».
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от депутатов Верховной Рады требуют в ближайшие дни принять законопроект о мобилизации. По его словам, четыре месяца – достаточный срок для обсуждения законопроекта, а депутаты «уже переборщили» с его рассмотрением.
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Украинский парламентарий Алексей Гончаренко уже подтвердил данную информацию. Он отметил, что подобное решение не является удивительным, так как происходящее на Украине с мобилизацией и бронью для военнообязанных «давно превратилось в цирк».
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от депутатов Верховной Рады требуют в ближайшие дни принять законопроект о мобилизации. По его словам, четыре месяца – достаточный срок для обсуждения законопроекта, а депутаты «уже переборщили» с его рассмотрением.
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Элина Позднякова