Мигранты избили мужчину, вступившегося за незнакомца в Йошкар-Оле

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Толпа мигрантов в Йошкар-Оле сначала избила молодого человека, а затем мужчину, вступившегося за него. Пресс-службы МВД, полиции и СК РФ сообщили о проведении проверки.
Отмечается, что инцидент произошёл в ночь на 16 ноября. Рядом с клубом толпа мигрантов вступила в ссору с молодым человеком, которая затем переросла в драку со стрельбой. На помощь незнакомцу поспешил мужчина, которого затем тоже избили.
В пресс-службе МВД по Марий Эл отмечается, что об инциденте стало известно из видеозаписи, опубликованной в интернете. Полицейским удалось установить одного из подозреваемых, который был доставлен в отделение. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Также происшествием заинтересовались в СК. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил оперативно установить личности всех участников этого конфликта и ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
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В пресс-службе МВД по Марий Эл отмечается, что об инциденте стало известно из видеозаписи, опубликованной в интернете. Полицейским удалось установить одного из подозреваемых, который был доставлен в отделение. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
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Анастасия Чинкова