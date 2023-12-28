Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Петербурге

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Российский артист Михаил Боярский экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
По информации портала, супруга певца привезла его на обследование, однако врачи решили поместить пациента в стационар. Отмечается, что это уже вторая госпитализация Боярского за последний месяц. Прежде он обратился за медицинской помощью 27 ноября.
Народный артист был госпитализирован с признаками инфаркта. Предполагалось, что усугубление состояния возникло на фоне осложнений от ковида.
Прежде сообщалось, что Михаил Боярский заявил о завершении актерской карьеры в театре.
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Анастасия Крестьянова