Леонида Агутина экстренно госпитализировали в Москве из-за тромба в ноге

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Артиста Леонида Агутина экстренно госпитализировали в Москве. По предварительным данным, у него образовался тромб в ноге. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, 55-летний Агутин пожаловался на сильные боли в ноге. При осмотре медики выяснили, что у мужчины тромбоз глубоких вен. Теперь ему предстоит длительное лечение и восстановление.
Из-за недуга концерты в Сочи и Дубае могут быть отменены. Также под вопросом и проведение новогодних корпоративов. Все будет зависеть как подействует лечение.
Ранее также сообщалось, что жену Михаила Боярского и актрису Ларису Луппиан госпитализировали в одну из клиник Санкт-Петербурга. Отмечается, что Луппиан пожаловалась на боли в области сердца и общее неважное состоянии. Актрисе предстоит несколько дней провести в кардиологическом центре.Сообщается, что она находится в сознании. Медики оценивают ее состояние, как состояние средней тяжести.
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Из-за недуга концерты в Сочи и Дубае могут быть отменены. Также под вопросом и проведение новогодних корпоративов. Все будет зависеть как подействует лечение.
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Элина Позднякова