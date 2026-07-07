Минимум 18 человек пострадали при взрывах в центре Дамаска

07 июля 2026, 14:19

Фото: iStock/peterscode

Не менее 18 человек, включая четырех полицейских, пострадали при взрывах в центре Дамаска. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на МВД страны.





Взрывы прогремели рядом со зданием министерства туризма. Правоохранители заранее обнаружили взрывные устройства, но не успели их обезвредить. Одно из них находилось в припаркованном автомобиле, другое — в мусорном контейнере.

«Рядом с министерством туризма в Дамаске произошли два взрыва, в результате которых пострадали 18 человек, включая четверых полицейских», — передает телеграм-канал агентства.