В Сирии возле отеля, где остановился Макрон, прогремели взрывы
В Дамаске рядом с отелем, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон, прогремели взрывы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности Сирии.
В окрестностях гостиницы сработали взрывные устройства, очевидцы слышали громкие хлопки и видели поднимающийся дым. Дороги в районе ЧП перекрыли, ответственные службы приняли меры безопасности. Известно, что французский лидер прибыл в столицу Сирии накануне с официальным визитом.
По данным агентства AFP, один из взрывов прогремел во время переговоров Макрона с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. В Елисейском дворце сообщили, что французский лидер не знал об инциденте по пути на встречу.
Макрон стал первым главой государства, посетившим Сирию после падения режима Башара Асада. Он планирует обсудить восстановление страны, вместе с ним приехали главы французских компаний, включая TotalEnergies и CMA CGM.
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