В Сирии возле отеля, где остановился Макрон, прогремели взрывы

07 июля 2026, 11:21

Reuters: взрывы произошли возле отеля в Дамаске, где остановился Макрон

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

В Дамаске рядом с отелем, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон, прогремели взрывы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности Сирии.