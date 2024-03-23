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Минтранс ввел максимальные меры безопасности после теракта в «Крокусе»

Минтранс РФ ввел максимальные меры безопасности после теракта в Красногорске
23 марта 2024, 01:37
Фото: iStock/Chalabala

Фото: iStock/Chalabala

Министерство транспорта России установило максимальный третий уровень безопасности, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Министерство транспорта объявило, что транспортные организации усилили сотрудничество с правоохранительными органами.

«В связи с предпринимаемыми дополнительными мерами просим пассажиров заранее прибывать на вокзалы и в аэропорты, а также с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий», – призвали в ведомстве.


Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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Макрон решительно осудил теракт в «Крокусе»
France Press: Макрон решительно осуждает теракт в «Крокусе»
23 марта 2024, 02:22

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон подверг решительному осуждению теракт в Красногорске, сообщает агентство France Press, ссылаясь на Елисейский дворец.
«Макрон решительно осуждает теракт», – доводит слова французского лидера агентство.

Ранее МИД Франции вырази солидарность с россиянами после теракта в «Крокус Сити Холле».

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#мид
#россия
#теракт
#красногорск
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Теракт в Красногорске связали с деятельностью «Русского добровольческого корпуса»
Источники «Ъ»: Теракт в «Крокусе» связан с «Русским добровольческим корпусом»
23 марта 2024, 02:09

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Источники «Ъ» связывают теракт в «Крокус Сити Холле» с «Русским добровольческим корпусом»*, сообщается в материале издания.
По их словам, в ночь на 23 марта сотрудники правоохранительных органов начали получать указания из оперативного центра, согласно которым был проведен поиск тех, кто открыл огонь.

«В них, по данным источников "Ъ", говорилось, что террористы – молодые люди, славяне, они выше среднего роста, до 180 см, возможно, использовали накладные бороды и усы», – отмечается в публикации.

Также выяснилось, что нападавшие были одеты в военную форму, в том числе в высокие берцы. Силовики отметили, что их обучение могло быть не только боевым, но и страйкбольным, поэтому они стреляли в любого, кого считали врагом.

В пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, более 145 пострадали (в их числе семеро детей). СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#россия
#красногорск
#теракт
#террористы
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Мурашко рассказал о состоянии пострадавших после теракта в «Крокусе»
Министр Мурашко: Более 60 пострадавших после теракта находятся в тяжёлом состоянии
23 марта 2024, 01:48

Фото: сайт Кремля

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил в беседе с РИА Новости, что после теракта в подмосковном Красногорске были госпитализированы 115 человек, из них пятеро детей. Более 30 человек обратились за амбулаторной помощью.
Также глава Минздрава рассказал, что в тяжёлом состоянии находятся более 60 взрослых пациентов, которые пострадали в «Крокусе», и один ребёнок. При этом, как заявил Мурашко, запасов донорской крови для пострадавших в теракте достаточно.

Ранее заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прибыли в Федеральный центр медицины катастроф, чтобы координировать оказание медпомощи пострадавшим при теракте.

Напомним, что вечером в пятницу, 22 марта, ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, более 145 пострадали (в их числе семеро детей). СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#больницы
#пострадавший
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У «Крокус Сити Холла» задержали мужчину
Shot: После теракта у «Крокус Сити Холла» задержали мужчину
23 марта 2024, 01:26

Фото: iStock/BrianAJackson

Мужчина задержали возле здания ТЦ «Крокус Сити Холла», передает Telegram-канал Shot.
На кадрах видно, как 2 сотрудника правоохранительных органов ведут молодого человека, схватив его за руку. На шее заключенного висит некий пропуск. Причина задержания уточняется.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#московская область
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#пострадавший
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«Поступившие прооперированы»: врач Химкинской больницы – о пострадавших после теракта
Врач Химкинский больницы: все раненые прооперированы
23 марта 2024, 01:10

Фото: iStock/Alexandr Lebedko

Один из врачей Химкинской больницы, куда доставляли раненых в результате теракта в «Крокусе», сообщил, что практически все поступившие прооперированы и живы, передает Telegram-канал 360tv.
Ранее Минздрав Московской области заявил о госпитализации 145 человек, 9 из которых находятся в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#красногорск
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Хинштейн: Росгвардия покинула «Крокус» из-за задымления
23 марта 2024, 00:56

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн ​сообщил, что сотрудники СОБР Росгвардии покинули здание «Крокус Сити Холл», так как из-за сильного задымления находится там дальше невозможно.
«Несмотря на пожар, спецназ полностью «отработал» подземный паркинг, 1-й этаж и часть 2-го этажа. Вместе с пожарными выводили раненых, выносили трупы», — написал депутат в своём Телеграм-канале.

В пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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Росгвардия не обнаружила взрывчатки на парковках около «Крокуса»
23 марта 2024, 00:53

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Росгвардия завершила досмотр парковок около красногорского «Крокуса» и не обнаружила там ни взрывчатых веществ, ни взрывных устройств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что сотрудники СОБР Росгвардии покинули здание «Крокус Сити Холл» из-за сильного задымления и невозможности находиться там дальше, при этом полностью «отработав» подземный паркинг концертного зала, первый этаж и часть второго.

В пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, более 145 пострадали (в их числе семеро детей). СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#подмосковье
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Девять человек после теракта в Красногорске находятся в крайне тяжелом состоянии
Минздрав Московской области: Состояние девяти человек очень тяжелое
23 марта 2024, 00:52

Фото: iStock/gorodenkoff

Девять человек, пострадавшие в результате теракта в Красногорске, находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщает Минздрав Московской области, опубликовавший на сайте список госпитализированных.
Как следует из представленного на сайте документа, девять госпитализированных человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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Опубликовано фото возможной машины совершивших теракт в «Крокусе»
Появилось фото автомобиля, на котором могли скрыться террористы из «Крокуса»
23 марта 2024, 00:50

Была опубликована фотография автомобиля, на котором, возможно, скрылись террористы, напавшие на ТЦ «Крокус Сити Холл», сообщает РИА Новости.
На фотографии изображен белый Renault Logan. Отмечается, что в настоящее время он находится в розыске в Москве, Московской области и соседних регионах. Кроме того, ищут другую машину – серый «Renault Fluence». Ориентировка на транспортное средство также передается во все подразделения Москвы, Московской области и прилегающих территорий.

Shot добавляет, что машина покинула комплекс около 20:13. Возможно, в ней сейчас могут быть террористы.



Ранее сообщалось, что спецслужбы начали поиск белого седана, в котором могли скрываться террористы. Речь идет об автомобиле Renault Logan с номерами в Тверской области. Отмечается, что в салоне находилось несколько вооруженных людей в камуфляжной одежде зеленого цвета.

Ранее автомобиль, на котором террористы добрались до «Крокус Сити Холла», возможно, стоит заминированный на парковке.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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