Минтранс ввел максимальные меры безопасности после теракта в «Крокусе»

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Министерство транспорта России установило максимальный третий уровень безопасности, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Министерство транспорта объявило, что транспортные организации усилили сотрудничество с правоохранительными органами.
Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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«В связи с предпринимаемыми дополнительными мерами просим пассажиров заранее прибывать на вокзалы и в аэропорты, а также с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий», – призвали в ведомстве.
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Александр Климов