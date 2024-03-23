«Поступившие прооперированы»: врач Химкинской больницы – о пострадавших после теракта

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Один из врачей Химкинской больницы, куда доставляли раненых в результате теракта в «Крокусе», сообщил, что практически все поступившие прооперированы и живы, передает Telegram-канал 360tv.
Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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Александр Климов