МО: Российские силы ПВО сбили дрон ВСУ в небе над Брянской областью

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Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в небе над Брянской областью, об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
«Сегодня около 21.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Отмечается, что вражеский аппарат был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны.
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Евгения Парфентьева