Минобороны: Средства ПВО пресекли атаку БПЛА ВСУ на Московскую область

Фото: iStock/Naypong
Дежурные средства ПВО пресекли попытки киевского режима нанести удар по территории Московской области, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение ночи 14 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - прокомментировали ситуацию в оборонном ведомстве.
Отмечается, что дежурным средствам противовоздушной обороны удалось уничтожить четыре вражеских беспилотника, которые пытались нанести удар по Московской, Тамбовской и Брянской областям.
Читайте также:
Беспилотник атаковал химический завод в Брянской области
Марочко раскрыл, что новобранцы в ВСУ получают ношенную одежду и защиту
Военный ВСУ получил 25 лет колонии за расстрел двух мирных жителей в Мариуполе
Евгения Парфентьева